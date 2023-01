「阿凡達2」蟬聯北美票房冠軍 全球2周破10億元

「阿凡達:水之道」全球上票房已破10億元。(取材自IMDb)

北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天通報,「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)跨年4天長周末的北美票房估計達8240萬美元,全球累計票房以近乎破紀錄的速度跨過10億美元大關。

法新社報導,科幻電影 「阿凡達:水之道」開映以來,美加票房累積達4.405億美元,海外則累計9.57億美元;影史上只有6部片在上映兩周內晉級10億美元俱樂部。

美國新聞網站財經內幕(Business Insider)先前報導指出,開映兩周內擠身10億美元俱樂部的6部強片分別為「復仇者聯盟 4:終局之戰」(Avengers: Endgame),5天達標;「復仇者聯盟3:無限之戰」(Avengers: Infinity War)11天,「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)及「STAR WARS:原力覺醒」(Star Wars: The Force Awakens)的12天,「侏羅紀世界」(Jurassic World)的13天,以及「侏羅紀世界:殞落國度」(Jurassic World: Fallen Kingdom)的14天。

但「阿凡達:水之道」導演 詹姆斯柯麥隆(James Cameron)估計,這部續集片票房需要達20億美元才能收支平衡。首集阿凡達創下了破紀錄的29億美元票房。

周末北美票房排名第2的是家庭動畫片「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish),進帳2200萬美元。

「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)排名第3,本周末賺進650萬美元;上映8周北美票房累增至4.396億美元。

位居第4的是傳記電影,由英國女星娜歐蜜艾基(Naomi Ackie)飾演已故美國歌后惠妮休斯頓的「與你共舞」(Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody),成績540萬美元。

第5名是奧斯卡金像獎導演達米恩查澤雷(Damien Chazelle)執導,布萊德彼特(Brad Pitt)和瑪格羅比(Margot Robbie)主演的「巴比倫」(Babylon),有360萬美元表現。

排名第6至第10的作品依序為:「暴戾夜」(Violent Night),280萬美元;「我的鯨魚老爸」(The Whale),180萬美元;「法貝爾曼」(The Fabelmans),160萬美元;「五星饗魘」(The Menu),140萬美元;「奇異冒險」(Strange World),74.7萬美元。