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中國核酸採樣亭走入歷史 二手甩賣 1個128美元

記者陳言喬／即時報導
中國防疫期間最重要的核酸採樣亭，現在在網路大甩賣。（中新社）
中國防疫期間最重要的核酸採樣亭，現在在網路大甩賣。（中新社）

一個多月前，中國民眾為了每天做核酸，滿世界找的核酸採樣亭最近悄悄出現在中國最大的二手網站「閒魚」，一個只要885元人民幣還包郵（運送），讓人不勝唏噓！

核酸檢測是中國過去三年對民眾最重要的防疫手段，為了讓14億的全民做核酸，除醫院外，各地都興建大量的臨時核酸亭，但因人口眾多，且隔三叉五就要做核酸，許多民眾都得想盡辦法找到最近且排隊最少的核酸亭做核酸檢測。

觀察者網報導，但這個防疫時期重要的核酸亭除部分挪移為發熱哨點診室，還大量出現在「閒魚」二手平台低價賣，便宜的1個只要「885包郵」（約128美元含運送），好一點的（有正壓系統）或可賣到1萬人民幣（1449美元）。

網友稱，看到這，心情很難不複雜，現在看看這些廢棄的核酸亭，再想想幾個月前離不開核酸亭的防疫生活，確實有種恍如隔世的感覺。

網友說，許多社區門口的核酸亭已改造成發熱哨點診室，讓有需要的市民不必進入衛生服務中心，就可以直接在診室中配到相應的藥品，有的被拿去在工地或臨時處所的出入口當成保安亭，算是物盡其用。隨著疫情可能在幾個月內和緩，大量的核酸採樣亭最終也會消失。

一個多月前與中國民眾形影不離的核酸採樣亭，現在在網路大甩賣。（取材自微博）
一個多月前與中國民眾形影不離的核酸採樣亭，現在在網路大甩賣。（取材自微博）

防疫 檢測 疫情

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