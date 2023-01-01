我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

川普政治行情開高走低 被嘲「賴家王老五」

遊輪有「海洋附生物」遭拒靠岸 海上漂7天800乘客氣炸

編譯田思怡／即時報導
「維京獵戶星號」因船體上有「海洋附生物」，遭紐西蘭和澳洲港口拒絕靠。圖為「維京獵戶星號」資料照片。(Getty Images)
「維京獵戶星號」因船體上有「海洋附生物」，遭紐西蘭和澳洲港口拒絕靠。圖為「維京獵戶星號」資料照片。(Getty Images)

英國衛報報導，「維京獵戶星號」（the Viking Orion）遊輪上的800名乘客已有七天沒有下船遊玩，這艘遊輪自12月26日自紐西蘭的威靈頓（Wellington）出發後，紐西蘭的基督城（Christchurch）、但尼丁（Dunedin），以及澳洲塔斯馬尼亞州首府荷巴特（Hobart）都拒絕其靠岸，1日在澳洲南部的阿得雷德（Adelaide）外海等候，但當局要求這艘遊輪先把船體的海洋附生物（marine growth）清除乾淨才准靠岸。

「維京獵戶星號」抵達阿得雷德之前，澳洲國家海事協調中心認定，這艘遊輪的船體上有少量的「生物淤積」（biofoul），包括海洋微生物、藻類、植物和小動物。

澳洲當局命令「維京獵戶星號」必須將船體清乾淨，才能進入澳洲海域。生物淤積可能會帶來外來物種。

澳洲漁業部1日表示，「這艘遊輪必須清除生物淤積，防止帶來有害的海洋微生物。這艘遊輪停在澳洲海域外，由專業潛水人員清理船體」。

英國廣播公司（BBC）報導，一名乘客在推特上寫道，有800多名乘客留在船上，許多人對遊輪公司的「疏忽」感到「生氣和憤怒」。

「維京獵戶星號」有14層甲板，可搭乘930人，建造於2018年。維京遊輪公司發表聲明承認，「正在清除船體上有限數量的標準海洋生物，以致錯過了行程中的幾站」。

聲明表示，預計將在幾小時內駛向墨爾本市，並於1月2日停靠在那裡，「維京正在與旅客協商補償事宜」。

澳洲 英國 推特

上一則

天天跑馬拉松、壞了22雙鞋 他為癌症募款120萬元

下一則

「回到過去」舊金山航班2023起飛 落地回到2022年

延伸閱讀

澳洲攝影師拍絕美「海洋女神」奪獎 照片後藏殘忍真相

澳洲攝影師拍絕美「海洋女神」奪獎 照片後藏殘忍真相
澳洲雪梨新年絢麗煙火 率全球揮別疫情陰霾

澳洲雪梨新年絢麗煙火 率全球揮別疫情陰霾
澳洲「天選小鎮」一夜跨年3次 每半小時就能跨一次

澳洲「天選小鎮」一夜跨年3次 每半小時就能跨一次
爭澳網第10冠 約克維奇：忘不了曾被澳洲驅逐

爭澳網第10冠 約克維奇：忘不了曾被澳洲驅逐

熱門新聞

谷愛凌。（取材自微博）

谷愛凌事業愛情都得意 史丹福大學成績單曝光

2022-12-26 18:39
一名男子酒後嫖妓，竟直接在街道上「公然啪啪啪」。（截圖自紐約郵報）

男子路邊嫖妓公然脫褲「熱情連結」 路人嚇傻報警

2022-12-28 02:29
維多莉亞48歲仍保持身材。（取材自Instagram）

48歲身材不走樣 貝克漢爆妻子25年來每餐只吃相同食物

2022-12-25 21:48
機長「戴爾」取得北極星的領養權。（取材自推特）

沒入境文件…德國牧羊犬遭丟包機場等死 暖心機長收編

2022-12-29 03:00
2020年越南小姐亞軍佳麗芳英（Phuong Anh）擔任頒獎人，頒獎時芳英（右）身穿一件半透明黃色禮服，意外成為焦點。（取材自推特）

選美賽頒獎人「透明裝」若隱若現 前佳麗遭批喧賓奪主

2022-12-31 02:39
泰國男子下車小便竟將妻子忘在原地，讓她走了20公里找人求救。示意圖。(Getty Images)

該跪算盤？他下車小便忘老婆沒上車 妻徒步20公里求救

2022-12-28 02:28

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉

跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招