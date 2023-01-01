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天天跑馬拉松、壞了22雙鞋 他為癌症募款120萬元

中央社／倫敦1日綜合外電報導
英國53歲男子麥基（中）在2022年天天都跑馬拉松，最後一天跑完後成功達成約新台幣3800萬元募款目標，開心迎向新年。（取材自推特@macmillancancer）
英國53歲男子麥基（中）在2022年天天都跑馬拉松，最後一天跑完後成功達成約新台幣3800萬元募款目標，開心迎向新年。（取材自推特@macmillancancer）

英國53歲男子麥基（Gary McKee）在2022年天天都跑馬拉松，最後一天跑完後成功達成100萬英鎊（約120萬美元）募款目標，開心迎向新年。

法新社報導，麥基跨年夜在英格蘭西北部的家鄉坎布里亞（Cumbria）冒雨完成他在2022年的第365場馬拉松，現場民眾群起歡呼。

截至元旦中午，他為慈善團體「麥克米倫癌症支援」（Macmillan Cancer Support）和西坎布里亞臨終關懷之家（Hospice At Home West Cumbria）募款109萬3000英鎊。

育有3子的麥基通常是每天到塞拉菲爾德（Sellafield）核能電廠上班之前跑完42公里路線，整年下來跑壞了22雙運動鞋，12月31日下午2時左右完成最後一場馬拉松，累計跑了1萬5300多公里。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，麥基在2022年最後一天開跑時說，他獲得「巨大」支持，但也坦言有點緊張。

他說：「不是距離的問題，而是因為是最後一場。這會是特別的一天。癌症影響每一個人，因此這不僅是西坎布里亞的事，而是全國都該關心的事。」

「麥克米倫癌症支援」募款執行董事勞尼（Claire Rowney）說，麥基的「成就和無私程度大到無法衡量」，「千言萬語都不足以表達我們衷心的感謝」。

癌症 馬拉松 英國

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