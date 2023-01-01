元旦名人婚訊連環炸 專家分析這2因素交互作用是關鍵

翁立友（左）宣布與圈外人Emily結婚的喜訊。（豪記唱片提供）

南韓知名歌手IU與演員李鐘碩在2022年的最後一天宣布交往，日本 男星綾野剛、女星土屋太鳳、日本歌姬Aimer、台灣金曲歌王翁立友，也在2023年元旦相繼公布婚訊。諮商心理師 林萃芬說，「新年度開始」和「三年疫情 走向解封」兩因素交互作用，讓人的心理出現了轉折，加上疫情中的生離死別常觸發人生觀或優先順序改變，會促使人們對原本猶豫或掙扎的事物，做出決定、採取行動。

林萃芬表示，一個新的年度開始，本來人心就會轉折，開啟和結束都有可能。有非常多研究發現，新年的開始，人會有除舊布新、重新整理的慾望，會希望在新的年度，人生有新的抉擇，很多心理醞釀已久的事情，比如喜歡某個人很久了，可能就會覺得要給自己一點動力，去做不一樣的事，像是告白。相對的，也可能要先結束一段關係、分手，才會去告白新感情。

「告白的激情成分較高，除非是閃婚，結婚成家思考的成分較高。」林萃芬說，閃婚通常比較激情，也可能在氣氛趨動下，熱情最高時，就突然想要結婚。結婚是許下終生承諾，想要安定下來、跟一個人白頭偕老，認為「有人陪伴、共同努力生活」是重要的。

為什麼今年全球疫情解封，這麼多人宣布結婚？林萃芬說，疫情這三年，許多人和親密關係對象或家人被迫隔絕，在這種受到壓力和限制的孤獨情境下，人對於親密需求會提升。從諮商經驗和在醫療院所的工作經驗中觀察，許多當事人經歷生離死別之後，人生觀會改變。以往覺得工作最重要，後來覺得家人和愛人最重要。

林萃芬表示，有些被隔離的人無法自得其樂，會有孤單、寂寞、被遺棄的感覺，她有個朋友就是這樣，覺得一個人孤單好可怕，所以隔離危機解除後，他就立刻結婚了。也有疫情讓很多人分手，以前很少在一起，有些人互動頻率太高，關在一起把所有不適合凸顯出來。遇到相反的，疫情期間都在家工作，所有不合都凸顯出來決定要分開。

也有人確診生病後，發現有人照顧自己很重要。林萃芬舉例說，有一對情侶，其中一方本來想要分手了，因為覺得對方常常挑剔自己。確診之後，他發現對方在他最需要的時候沒有離開，反而守在他身邊，隨時注意他的一舉一動，隨時幫助他，讓他感動到不行，忽然強烈感覺「不能沒有他」，以前覺得很討厭被對方挑惕，現在覺得不是那麼重要了。

不過，疫情除了使人決定相守，也讓很多人決定分手。林萃芬說，有些伴侶以前很少密集生活一起，但疫情隔離時被關在一起、都在家工作，互動頻率太高，把所有彼此不適合的地方都凸顯出來了，因此決定要分開。

「新的年度開始，剛好解封，這兩個因素會交互作用。」林萃芬表示，接下來就要過年了，過年其實是分手的高峰期，新年度的開始，也會是新感情發展的高峰期，無論什麼年紀，都有可能會在此刻開始轉折心情、慎重思考人生重大決定，像是畢業、想換工作、換關係，大家的新年新席望，其實都是不要再痛苦、不想再掙扎猶豫，累積到一個臨界點，就會採取行動。