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影／變色龍爬吸管柱「30秒狂切換4種顏色」 超猛影片曝光

聯合新聞網／即時報導
變色龍爬吸管接二連三變換體色。（取材自推特）
變色龍爬吸管接二連三變換體色。（取材自推特）

變色龍這種爬蟲類顧名思義最大特色就是會隨環境變換體色，一名印度議員在推特分享一段變色龍爬吸管接二連三變換體色的影片，藉此諷刺政敵。

印度的下議院國大黨議員Shashi Tharoor日前在推特分享一段變色龍的影片，牠爬上由四根不同顏色串在一起的吸管，最先是藍色，變色龍就由原本的綠色變成藍色；第二段是黃色，牠隨即轉變為土黃色；最後兩段為橘色和粉紅色，變色龍也都隨之成功變換體色。

Tharoor議員PO出這段變色龍影片，主要是要藉此諷刺印度的多名脫黨跳槽政客，影片目前累積超過32萬觀看次數。

變色龍的皮膚被顆粒狀鱗覆蓋，真皮內有多種色素細胞，能隨時伸縮變化體色，而且速度非常快。一些種類的變色龍是根據周圍環境來變換體色，另一些則是用體色來表達情緒，比如求偶、禦敵、表現身體狀態等，像是發黑表示身體狀況變差或發怒、發白則是體溫過高。

印度 推特

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