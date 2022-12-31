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本篤16世辭世 故鄉德國一片哀淒 小鎮教堂裡人群默哀

中央社
在本篤十六世出生地馬克特爾，民眾聚集在教堂，為教宗默哀。（路透）
在本篤十六世出生地馬克特爾，民眾聚集在教堂，為教宗默哀。（路透）

前羅馬天主教教宗本篤十六世（Benedict XVI）辭世，享耆壽95歲，他的出生地、德國南部巴伐利亞邦小鎮馬克特爾（Marktl）一片哀淒，許多民眾也特意前往當地致意。

中央社引述法新社報導，在整個巴伐利亞邦（Bavaria），2022年最後1天的教會服務紛紛變成了本篤十六世的紀念儀式。

庫爾特．斯彭內貝格（Kurt Spennesberger）與妻子安娜-瑪麗亞（Anna-Maria Spennesberger）一聽到本篤十六世與世長辭的消息，便跳上車、開了200公里的路來到緊鄰奧地利的德國邊陲小鎮馬克特爾。

71歲的庫爾特表示，他們這趟是為了參加告別本篤十六世的特別彌撒，說：「我們與拉辛格（Joseph Ratzinger，本篤十六世原名）有私交。」

庫爾特補充道：「我們曾和他見過面，談過話，是很切身、很人性化的接觸。」

68歲的丹．丘比特（Dane Cupic）則是與妻子從奧地利跨界來到德國，準備向本篤十六世道別，他說，跑這麼一趟對他來說是很重要的。

馬克特爾人口僅約2800人，當地最具代表性的人物就是本篤十六世。本篤十六世1927年出生時的房子緊鄰馬克特爾市政廳，他受洗的聖奧斯華（St Oswald）教會也只有幾步路的距離。

馬克特爾的孩子們在本篤十六世受洗的聖奧斯華（St Oswald）教會裡，於彌撒儀...
馬克特爾的孩子們在本篤十六世受洗的聖奧斯華（St Oswald）教會裡，於彌撒儀式上唱聖歌。（歐新社）

馬克特爾市政廳前的本篤十六世紀念柱周圍擺放了許多蠟燭，他出生的房子和教會懸掛的教宗牧徽旗幟，也繫上了黑色絲帶。

圖為德國城市阿爾特廷市中心商店，擺出雕像紀念前教宗本篤十六世。阿爾特廷距離教宗出...
圖為德國城市阿爾特廷市中心商店，擺出雕像紀念前教宗本篤十六世。阿爾特廷距離教宗出生地馬克特爾約90公里。（美聯社）

巴伐利亞邦內，所有公家機關的辦公大樓都降半旗致哀。巴伐利亞邦首長居德（Markus Soeder）說：「我們悼念我們的巴伐利亞教宗。」

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