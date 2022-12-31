澳洲「天選小鎮」一夜跨年3次 每半小時就能跨一次

澳洲有一座小鎮能連續迎接3次新年。（示意圖，取材自pexels）

2022年終於要邁入尾聲了，而全球最早迎接2023年的國家，將是位於太平洋中央的3個島國東加 王國、薩摩亞、吉里巴斯。不過，其實澳洲 有一個名為卡梅倫角（Cameron Corner）的小鎮，卻因為特殊的地理位置，正巧落在3個時區的交界處，因此當地每半小時就能夠跨年一次。

根據每日郵報等多家媒體報導，澳洲卡梅倫角鎮因為正巧位於新南威爾斯省（New South Wales）、南澳省（South Australia）、昆士蘭省（Queensland）的交界處，因此同時橫跨了3個時區，且因為每個時區相隔30分鐘，故當地人每30分鐘就能跨年一次。

從國際時區來看，位於南太平洋西部的東加王國，雖然使用的是東半球「UTC＋13」的時區，但因為他們實際的地理位置卻屬於西半球，故也有著「日出之國」的稱號。不過，由於該國與澳洲、紐西蘭有著緊密的經貿關係，故他們為了不影響貿易活動，才會一起選擇使用UTC＋13時區。

除了東加王國外，薩摩亞原本是全世界最晚迎接新年的國家，但他們在2011年時選擇「越線」，加入使用UTC＋13時區的行列，一舉成了全世界最早迎接新年鐘的國家之一。有趣的是，相隔幾公里的美屬薩摩亞（American Samoa）並未跟進越線，故當地也流行先在薩摩亞迎接全世界第一聲新年鐘後，再搭機1小時來到美屬薩摩亞，就能夠在「隔天」迎來全世界最後一聲新年鐘。

卡梅倫角因位於3個時區的交界處，故每隔30分鐘即可跨年一次。（取材自推特）

同樣屬於太平洋島國的吉里巴斯，雖然與夏威夷的經度相同，但他們慶祝新年的時間卻比後者早了整整一天。會造成此原因的關鍵在於，吉里巴斯原本是個被國際換日線貫穿的國家，但當局政府在1995年決定統一國內各島嶼的時區，也讓他們成為每年想要率先迎接跨年的觀光 客心中，夢寐以求的朝聖地。

一夜跨年3次！澳洲「天選小鎮」超狂 每隔半小就跨一次

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