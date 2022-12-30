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「行星巡遊」照亮夜空 觀星者分享太陽系罕見影像

編譯周辰陽／即時報導
太陽系的每顆行星28日都同時出現在夜空中，被專家認為是「罕見的天文事件」。(取材自推特)
太陽系的每顆行星28日都同時出現在夜空中，被專家認為是「罕見的天文事件」。(取材自推特)

太陽系的行星28日晚間同時在夜空一字排開，這一個從地球上就可觀測到的罕見天文現象也稱為「行星巡遊」（Planet parade）。每日郵報報導，天文學家馬希博士（Dr Gianluca Masi）分享了幾張用肉眼即可見到的五星影像，世界各地的觀星者也紛紛上網發布自己拍到的一些壯觀照片。

根據報導，太陽系的八大行星中，除人類所在的地球外，水星、金星、火星、木星與土星都可用肉眼看到，天王星與海王星則能夠透過望遠鏡觀察。馬希博士當晚在義大利首都羅馬的一棟建築物屋頂，用配備特殊鏡頭的相機進行拍攝。

馬希博士拍到的照片經過每日郵報加註，從西南地平線開始向東，依序可以見到金星、水星、土星、月球、木星與火星。

與虛擬望遠鏡計畫（Virtual Telescope Project）合作的馬希博士向MailOnline表示，一眼就能看到整個行星家族的機會並不常發生，「通過觀察其他行星，我們可以更好地了解我們住的宇宙空間。在水星消失於太陽光內之前，我們只有幾天時間來觀察這次巡遊」。據報導，年底前都可持續透過肉眼或望遠鏡觀察「行星巡遊」。

火星 義大利

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