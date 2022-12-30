2023「星座+血型」48組運勢排行 牡羊終於出頭了

不同的星座血型組合，在2023年的運勢也不同。（ingimage）

結束2022年，迎來2023年。日本 網站「占TV」近來以「星座」與「血型」進行分析，針對48種不同組合，剖析每一組在2023年的運勢會是如何。

第1名 牡羊座+B型

歡樂而精彩的生活，會讓人忍不住想大喊「終於輪到我出頭了！」

第2名 牡羊座+O型

呈現一路上揚的運勢，趁機開始做點什麼最理想。

第3名 射手座+B型

感覺到熱情的一年，工作上總算得以發揮長才。

第4名 獅子座+A型

相信自己的直覺，無論是工作還是戀愛都必須勇往直前。

第5名 牡羊座+AB型

只要能夠積極主動，就能順利創造甜美果實。

第6名 射手座+O型

在遊玩享受的同時，別忘了做點具有創造力的事情。

第7名 獅子座+B型

無論是感情還是工作上的人脈，是個人際關係大有進展的一年。

第8名 牡羊座+A型

比起過於慎重，不如交給直覺，讓自己下定決心更重要。

第9名 金牛座+A型

五月中左右將迎來分歧點，過去所做的努力將在這之後有所回報。

第10名 射手座+AB型

前半年和後半年會有很大的不同，抱持著享受的心情去應對最理想。

第11名 射手座+A型

前半或許會陷入瓶頸，好好踏實努力就能撥雲見日。

第12名 金牛座+O型

有可能踏入不同領域，要好好瞭解現在的所作所為，對未來是否有助益。

第13名 處女座+A型

對未知的世界充滿好奇。如果無力親身前往，就用學習的方式去感受吧。

第14名 獅子座+O型

好好設定出自己的目標，靠著努力就能更進一步。

第15名 金牛座+B型

好好重新審視整頓過去的自己，如此一來就能創造新的邂逅。

第16名 獅子座+AB型

後半年將會所突破，寫下生涯新章的一年。

第17名 雙子座+A型

到三月之前都還會相當忙碌，之後可望能放鬆一些。

第18名 金牛座+AB型

人際關係面臨轉換的時刻，一切順其自然就好。

第19名 處女座+O型

人際關係越來越強，與人越來越親密的一年。

第20名 魔羯座+A型

找到新的「家人」，對自我歸屬有進一步體悟的一年。

第21名 雙子座+AB刑

會感受到比起過往有了更多負擔。好好承受下來對未來會有幫助。

第22名 處女座+B型

儘管壓力沉重，不過邂逅上的運勢倒是不錯。

第23名 處女座+AB型

儘管身心感到疲勞，不過還是要存有讓自己成長的意識。

第24名 雙子座+O型

若是能盡情燃燒自我，也能夠得到相對應的回報。

第25名 魔羯座+AB型

比起一人孤軍奮戰，不如融入團體中才能更上層樓。

第26名 天蠍座+A型

在繁忙中保持正向情緒，五月中過後會獲得好轉。

第27名 雙子座+B型

後半段將能得到恢復身心疲勞的時刻，可藉此與人共築信賴關係。

第28名 天蠍座+AB型

有著繁忙工作的一年，小心別累壞身子了。

第29名 魔羯座+O型

前半年需要忍耐和努力，才能在下半年倒吃甘蔗。

第30名 水瓶座+O型

有機會好好發揮所學知識，但也別忘了繼續吸收新知。

第31名 天蠍座+B型

正因為繁忙，而在忙碌之中有著許多新契機埋藏著。

第32名 魔羯座+B型

碰到不合意的人就冷處理吧，多花心力經營在志同道合的人身上。

第33名 天蠍座+O型

忙碌之中也要照顧身體，一有不對最好就去檢查，也要避免負面思考。

第34名 水瓶座+AB型

初期會感到相當激動，約到了三月左右才開始冷靜下來。

第35名 巨蟹座+A型

前半年或許會感到稍微有些不順，但之後就能夠解放身心並獲得充實感。

第36名 水瓶座+A型

在新的邂逅之下，生活可能會迎來全面性的改變。

第37名 天秤座+O型

天秤座擅長與人交際的本領，將會得到徹底發揮。

第38名 水瓶座+B型

人際關係運勢不錯，但要自己積極主動出擊。

第39名 巨蟹座+O型

後半年可能會迎來各式各樣不同的狀況，要好好做出選擇取捨。

第40名 巨蟹座+AB型

只要有勇氣踏出第一步，就能獲得行動時帶來的充實感。

第41名 天秤座+B型

夥伴運還不錯，要重視能夠深交的緣分。

第42名 雙魚座+O型

想盡辦法發揮自身本領，別讓自己感到後悔。

第43名 巨蟹座+B型

捨棄舒適圈，選擇踏入未知領域，能在不同的世界裡獲得意想不到的好處。

第44名 雙魚座+B型

前半年雖然財運不錯，但最好謹慎投資 在自己或人際關係上，別得意忘形就亂花了。

第45名 天秤座+A型

有強烈想要挑戰什麼的慾望，放膽去做就對了。

第46名 天秤座+AB型

後半段會踏入前所未知的心境。若是有改變的想法，就直接放手去做。

第47名 雙魚座+A型

避免沒必要的浪費，做好投資等等，對未來理財有幫助的相關規劃。

第48名 雙魚座+AB型

對於煩惱的事將看到一絲解決的曙光，好好忍耐慢慢等待時機到來。