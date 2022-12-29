我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國低估新冠死亡數？衛健委：傳播期很難準確判斷

FTX美國海外客戶不願曝光 請求破產法庭身分保密

本預估只能再活1年 英男憑「免疫療法試驗」奇蹟抗癌

編譯張君堯／即時報導
受惠於英國對個性化藥物治療方案的試驗，一名被診斷出患有嚴重癌症並被告知僅剩一年可活的男子如今竟順利「活了下來」。(取材自The Christie NHS Foundation Trust)
受惠於英國對個性化藥物治療方案的試驗，一名被診斷出患有嚴重癌症並被告知僅剩一年可活的男子如今竟順利「活了下來」。(取材自The Christie NHS Foundation Trust)

受惠於英國對個性化藥物治療方案的試驗，一名被診斷出患有嚴重癌症並被告知僅剩一年可活的男子如今竟順利「活了下來」。

衛報報導，現年51歲的格林（Robert Glynn）是大曼徹斯特沃斯利（Worsley）的一名焊工，他指出「若非因為NHS信託基金在曼徹斯特發展的免疫療法試驗取得顯著成果，我現在根本不會待在這裡」。據悉，2020年6月、格林49歲生日的前一天被診斷出患有肝內膽管癌，當時他的肩膀劇烈疼痛導致無法入睡。

這種病症嚴重的癌症會導致膽管內壁細胞過度繁殖和生長，當格林意識到自己罹癌時，癌細胞已經擴散到他的腎上腺和肝臟，更因腫瘤太大而無法進行手術，當時格林詢問醫生「我讓他誠實告訴我，如果像現在這樣繼續下去，我還能活多久？他回答說『12個月』」。英國每年約有1000人被診斷出患有膽管癌。根據「Liver Cancer UK」引用的研究，像格林這樣已經擴散到其他器官的患者來說「只有2%的人在患病後還能至少活5年」。

不過格林被轉介到參加免疫治療藥物臨床試驗，該藥物已被批准用於肺癌、腎癌和食道癌，免疫療法通過幫助免疫系統識別和攻擊癌細胞來發揮作用。格林的治療前分析表明它具有很高的突變負荷，表明他對治療有良好反應，最終肝臟腫瘤從12公分縮小到2.6公分、腎上腺腫瘤從7公分縮小到4.1公分，意味格林能夠接受手術切除腫瘤。

自今年4月接受手術以來，格林已不再需要任何治療，他每3個月進行一次掃描，結果顯示他沒有出現癌症復發的情況，現在正在對更多患者進行進一步研究，希望能改變膽道癌的治療方法。

腫瘤 手術 癌症

上一則

告別2022 日網預言未來「最常見錯誤」：下周就會出現

延伸閱讀

NBA／飆43分生涯新高 波爾感覺很酷 格林讚不可思議

NBA／飆43分生涯新高 波爾感覺很酷 格林讚不可思議
史上最不對等的囚犯交換

史上最不對等的囚犯交換
釋囚格林納 將重返籃壇 感謝各界關愛 願協助其他人質獲釋

釋囚格林納 將重返籃壇 感謝各界關愛 願協助其他人質獲釋
美俄換囚後首度發言 WNBA球星格林納：回家真好

美俄換囚後首度發言 WNBA球星格林納：回家真好

熱門新聞

谷愛凌。（取材自微博）

谷愛凌事業愛情都得意 史丹福大學成績單曝光

2022-12-26 18:39
「盲眼龍婆」對2023年的五大預言再次引起世人討論。（取材自推特）

命中率85% 盲眼龍婆預言2023「5大災難」 有核彈級爆炸

2022-12-22 01:01
一名男子酒後嫖妓，竟直接在街道上「公然啪啪啪」。（截圖自紐約郵報）

男子路邊嫖妓公然脫褲「熱情連結」 路人嚇傻報警

2022-12-28 02:29
一位日本太太在丈夫慫恿下參加雜交派對，卻意外感受到另一種「愛」。示意圖，非當事人及事物。（取材自ingimage）

夫慫恿：想看你多P…妻嚇壞 卻沉迷雜交派對

2022-12-24 01:59
3M公司說明菜瓜布的正確使用方式，使清潔更有效率。(取材自ingimage)

菜瓜布都用錯了？「綠、黃兩面」這樣用才有效

2022-12-23 23:29
日裔撲克牌選手薩希米日前在直播比賽中的「露點片段」引起爭議。（取材自推特）

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

2022-12-20 03:25

超人氣

更多 >
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統
華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者

華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者
未料到來勢洶洶 中專家：北京新冠感染率可能已超過80%

未料到來勢洶洶 中專家：北京新冠感染率可能已超過80%
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況