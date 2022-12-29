本預估只能再活1年 英男憑「免疫療法試驗」奇蹟抗癌

受惠於英國對個性化藥物治療方案的試驗，一名被診斷出患有嚴重癌症並被告知僅剩一年可活的男子如今竟順利「活了下來」。(取材自The Christie NHS Foundation Trust)

受惠於英國對個性化藥物治療方案的試驗，一名被診斷出患有嚴重癌症 並被告知僅剩一年可活的男子如今竟順利「活了下來」。

衛報報導，現年51歲的格林（Robert Glynn）是大曼徹斯特沃斯利（Worsley）的一名焊工，他指出「若非因為NHS信託基金在曼徹斯特發展的免疫療法試驗取得顯著成果，我現在根本不會待在這裡」。據悉，2020年6月、格林49歲生日的前一天被診斷出患有肝內膽管癌，當時他的肩膀劇烈疼痛導致無法入睡。

這種病症嚴重的癌症會導致膽管內壁細胞過度繁殖和生長，當格林意識到自己罹癌時，癌細胞已經擴散到他的腎上腺和肝臟，更因腫瘤 太大而無法進行手術 ，當時格林詢問醫生「我讓他誠實告訴我，如果像現在這樣繼續下去，我還能活多久？他回答說『12個月』」。英國每年約有1000人被診斷出患有膽管癌。根據「Liver Cancer UK」引用的研究，像格林這樣已經擴散到其他器官的患者來說「只有2%的人在患病後還能至少活5年」。

不過格林被轉介到參加免疫治療藥物臨床試驗，該藥物已被批准用於肺癌、腎癌和食道癌，免疫療法通過幫助免疫系統識別和攻擊癌細胞來發揮作用。格林的治療前分析表明它具有很高的突變負荷，表明他對治療有良好反應，最終肝臟腫瘤從12公分縮小到2.6公分、腎上腺腫瘤從7公分縮小到4.1公分，意味格林能夠接受手術切除腫瘤。

自今年4月接受手術以來，格林已不再需要任何治療，他每3個月進行一次掃描，結果顯示他沒有出現癌症復發的情況，現在正在對更多患者進行進一步研究，希望能改變膽道癌的治療方法。