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告別2022 日網預言未來「最常見錯誤」：下周就會出現

聯合新聞網／ 即時報導
許多日本民眾已經準備好迎接新年到來。圖為日本東京銀座的甜點店推出新年點心吸引顧客。(新華社)
許多日本民眾已經準備好迎接新年到來。圖為日本東京銀座的甜點店推出新年點心吸引顧客。(新華社)

2022年進入最後倒數，許多人迫不及待迎接2023年的到來！日本民眾也喜迎新年假期，然而一名推主卻大膽預言，直指每個人在之後幾天都將碰到難以避免的「習慣性錯誤」，且未來一周將大量出現，許多網友看到後也忍不住直呼「我有信心絕對會犯錯的」。

日本在陽曆1月1日迎接新年，許多人會選在元旦這天到神社參拜，祈禱新的一年能平安順遂。眼看2023年就要來臨，日本一名推主也在推特上貼出「預言照」，直指許多人還未準備好面對新年，在書寫日期時很容易出現「習慣性錯誤」，明知道要寫2023年，但大腦卻會自動代入2022年，不小心造成筆誤。

從推主分享的照片可以發現，推主第一時間用原子筆寫下了「2022年1月」，赫然發現不對勁後，才在「2」的尾巴多加了一筆，寫成了一個模樣相當不自然的「3」。推主也在文中笑稱，「這樣的錯誤，將在日本的未來一周大量發生」。

貼文曝光後也讓一票網友產生共鳴，「預知未來啊」、「我有自信絕對會犯這種錯的」、「從本周就已經開始大量出錯囉」、「我才剛要寫明年的申請表，就立刻寫錯了」，也有人發表看法「年份轉換的時候都會發生呢」、「2跟3長得很像真是太好了，2024年就沒辦法這樣做了」、「今年的我就是這樣，寫了2021後，再把1改成2」。

日本 推特

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