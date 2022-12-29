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沒入境文件…德國牧羊犬遭丟包機場等死 暖心機長收編

聯合新聞網／即時報導
機長「戴爾」取得北極星的領養權。（取材自推特）
機長「戴爾」取得北極星的領養權。（取材自推特）

怎麼狠得下心？有隻剛出生還不到一歲的德國牧羊犬日前跟著主人從中國搭乘飛機抵達加州，但卻因為入境文件問題遭到主人無情遺棄在機場裡，任由航空公司處理。幸好，聯合航空（United Airlines）一名機長出面收養，讓這隻狗狗能有一個幸福的新家。

根據華盛頓郵報報導，這名來自中國的旅客日前帶著狗狗搭乘聯合航空的班機從中國飛抵舊金山國際機場（San Francisco International Airport），卻因為沒有適當的證明文件讓小狗入境，於是狠心將狗狗獨自遺棄在海關，自行繼續飛往目的地紐約，而這隻慘遭丟棄的狗狗則是暫時取名為「北極星」（Polaris），被聯合航空公司暫時收留。

依據疾病管制與預防中心指示，無論北極星被遣返回中國還是留在舊金山，都有可能會面臨被安樂死的命運，因此聯合航空委托舊金山防止虐待動物協會（San Francisco SPCA）替北極星找新家，最後由機長「戴爾」（William Dale）取得領養權。

戴爾受訪時表示，自己與家人最近才剛搬到舊金山生活，家裡有後院可以讓北極星盡情跑跳玩樂，這也是家中首次收養小狗，對於這個家庭新成員到來感到相當興奮，並認為能夠給北極星一個家是一件非常幸運的事。

北極星成為小小人氣王。（取材自推特）
北極星成為小小人氣王。（取材自推特）

舊金山 機場 加州

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