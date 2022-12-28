我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

華人不得入內？ 女作家進矽谷公園被白人拒絕

日本公務員上班花58小時「大膽縱慾」 還有加班費可拿

聯合新聞網／ 即時報導
日本一名男性公務員被抓包上班偷看色情網站，短短半年的時間就花了約58小時「大膽縱慾」。示意圖。(Ingimage)
日本一名男性公務員被抓包上班偷看色情網站，短短半年的時間就花了約58小時「大膽縱慾」。示意圖。(Ingimage)

上班時間不務正業，甚至「大膽色色」？近日，日本一名男性公務員被抓到上班時間瀏覽與工作內容毫不相干的網站，短短半年的時間就當了約114小時的「薪水小偷」，其中高達58小時的時間都被用來逛情色網站，甚至還謊報工時詐領加班費。該公務員更辯稱自己是「情非得已」才忙裡偷閒，讓日本網友痛斥根本是逃避現實。

根據日本媒體名古屋電視台、讀賣新聞報導，日本一名59歲男性公務員被派遣到名古屋一市立大學，不料該公務員卻在上班期間瀏覽與工作毫無關連的網站。據統計，光是今年1月到6月的時間內，該公務員就花了近114小時的時間摸魚，更離譜的是，有過半的時間他都在情色網站上閒晃，共花了約58小時瀏覽AV、風俗店及柏青哥網站，在職場上「大膽縱慾」。

「薪水小偷」連加班費也要騙，調查發現，該公務員報了約7小時44分鐘的加班，但期間仍繼續鬼混爽領加班費。該名男性公務員被抓包後還辯稱，「因為上班時會感到很不安，為了轉移注意力，才會偷看一些不適當的網站」。

對此相關單位也祭出懲處，該男公務員將被降職，並停職一個月，另外還需償還總計約27萬日圓（約2000美元）的加班津貼。

消息曝光後也引發日本網友熱議，許多人痛批「上班時間不能這樣做吧」、「在看色情網站時，難道不會擔心被發現而更不安嗎？」、「這是什麼理論？」、「不安的事情發生時，直接逃避現實了啊」，也有人嘲諷「不想工作或不能工作的人，市政廳真的是個上班的好地方」、「也不是不能理解這種狀況，情色網站真的能把大部分的煩惱吹跑」。

日本

上一則

極為罕見 28日可在夜空一次見到「太陽系所有行星」

下一則

美2年流失30萬會計師 年輕人被一周80小時工時嚇跑

延伸閱讀

苦等3年 海外華人：終於可回鄉探親了

苦等3年 海外華人：終於可回鄉探親了
中國「全面放開」後將現出國潮？看各國防疫的戒慎恐懼

中國「全面放開」後將現出國潮？看各國防疫的戒慎恐懼
Netflix「今際2」山崎賢人爆料山下智久片場幾乎裸體

Netflix「今際2」山崎賢人爆料山下智久片場幾乎裸體
日本岸田內閣骨牌辭官潮 復興大臣求去2個月來第四人

日本岸田內閣骨牌辭官潮 復興大臣求去2個月來第四人

熱門新聞

谷愛凌。（取材自微博）

谷愛凌事業愛情都得意 史丹福大學成績單曝光

2022-12-26 18:39
「盲眼龍婆」對2023年的五大預言再次引起世人討論。（取材自推特）

命中率85% 盲眼龍婆預言2023「5大災難」 有核彈級爆炸

2022-12-22 01:01
日裔撲克牌選手薩希米日前在直播比賽中的「露點片段」引起爭議。（取材自推特）

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

2022-12-20 03:25
一位日本太太在丈夫慫恿下參加雜交派對，卻意外感受到另一種「愛」。示意圖，非當事人及事物。（取材自ingimage）

夫慫恿：想看你多P…妻嚇壞 卻沉迷雜交派對

2022-12-24 01:59
3M公司說明菜瓜布的正確使用方式，使清潔更有效率。(取材自ingimage)

菜瓜布都用錯了？「綠、黃兩面」這樣用才有效

2022-12-23 23:29
一名男子酒後嫖妓，竟直接在街道上「公然啪啪啪」。（截圖自紐約郵報）

男子路邊嫖妓公然脫褲「熱情連結」 路人嚇傻報警

2022-12-28 02:29

超人氣

更多 >
「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒
把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產
Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷
收到禁止出門令只有41分鐘…水牛城暴雪奪31命 居民憤怒

收到禁止出門令只有41分鐘…水牛城暴雪奪31命 居民憤怒
男子路邊嫖妓公然脫褲「熱情連結」 路人嚇傻報警

男子路邊嫖妓公然脫褲「熱情連結」 路人嚇傻報警