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中國兔年新郵票「藍色紅眼」網友：像惡魔、大不吉

中央社／台北28日電
中國兔年郵票「睿智卯兔」為藍色紅眼。（取材自微博）
中國兔年郵票「睿智卯兔」為藍色紅眼。（取材自微博）

中國近期公布即將發行的兔年郵票圖稿，但引來網友褒貶不一，其中一隻「睿智卯兔」為藍色紅眼，有網友稱看上去像惡魔；但有專家力挺認為藝術創作不能陷於框架，需要百花齊放。

中國郵政將在2023年1月5日發行「癸卯年」特種郵票，一套兩枚。這套郵票的圖稿日前已正式公布，圖稿邀請著名藝術家黃永玉繪製。

據中國郵政報，兩枚郵票中第一枚郵票名為「癸卯寄福」，以藍色描繪了一隻右手執筆、左手持信的「睿智卯兔」，仿佛在向人們傳遞著新春的美好祝福；第二枚郵票名為「同圓共生」，描繪了3隻兔子首尾相接、奔騰不息的場景，展現了生命的靈動、生機與溫情。

綜合媒體報導，網友們對於卯兔的形象卻褒貶不一，有網友留言「中國郵政這是認真的嗎？怎麼看都透露著強烈的妖氣啊！」，「主流兔子都是讓人覺得溫柔，善良。這藍圖顯得邪惡狡詐」，還有人稱，「這隻藍色兔子看上去像惡魔，大不吉」。

但也有網友表示，大家的審美眼光要放開一些，標準不要太狹窄。

網友吐槽藍兔子郵票，但專業畫家發聲支持創作，美國柏克萊大學客座教授任光榮強調郵票設計是藝術的另一種表現形式，藝術家表達的手段可以是各種各樣的。藝術創作需要百花齊放、推陳出新。

任光榮說，如果藝術創作都是千人一面，大家都是按照一個模式來創作，那藝術作品就顯得沒有生機了。

另外，中國新媒體動物畫家袁偉恒也表示，設計者把兔子畫成藍色可能是符合「藍圖」諧音，由於這隻兔子的形象因為和傳統兔子形象有很大差別，在他看來甚至有眼前一亮的感覺。

中國兔年郵票「同圓共生」。（取材自微博）
中國兔年郵票「同圓共生」。（取材自微博）

郵政 柏克萊

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