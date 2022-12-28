18歲男海邊游泳「吞下世界第3毒水母」毒刺插嘴急求救

僧帽水母。(取材自維基百科)

世界上有許多有毒的生物不可不注意。一名少年在聖誕節 時到海灘上玩耍，因不明原因竟然吞下世界上第三毒的水母，離奇的遭遇引起不少網友熱議。

綜合澳媒報導，澳洲 一名不具名的18歲少年在25日當天到新南威爾斯州邦代海灘(Bondi,New South Wales)遊玩，在游泳 的時候因為不明原因竟然吞下世界上第三毒的僧帽水母(Portuguese man o' war)，毒刺插進了他的嘴巴，嚇得他立刻拼命游泳上岸求救，最後緊急送醫保住一命。

目前並不知道為何這名18歲的少年竟然會吞下劇毒水母，但收治少年的聖文森特醫院院方人員表示，少年已在事發隔天順利出院，針對少年的傷勢並沒有多做說明，也不知道少年是因為意外不小心吞下水母還是故意吞掉的。

僧帽水母又被稱為「葡萄牙戰艦」，擁有一身藍紫色透明模樣的牠們是世界上最毒水母的第三名，不少泳客都曾經被牠螫傷，但也有不少網友不怕死，竟拍下親吻甚至舌舔僧帽水母的影片，實在是十分危險。僧帽水母分布範圍廣大，在台灣北部及高雄沿海地區也曾經有僧帽水母被沖上岸的狀況，警消呼籲民眾見到色彩斑斕的牠們千萬不要觸摸。