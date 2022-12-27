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搶手機惹錯人 BBC「盲人記者」英勇擊退搶犯還制伏

編譯張君堯／即時報導
英國BBC一名「盲人記者」27日凌晨在倫敦遭遇搶劫，不過最終他英勇地擊退並控制住這名試圖搶走他手機的犯人。（截自推特）
英國BBC一名「盲人記者」27日凌晨在倫敦遭遇搶劫，不過最終他英勇地擊退並控制住這名試圖搶走他手機的犯人。（截自推特）

英國BBC一名「盲人記者」27日凌晨在倫敦遭遇搶劫，不過最終他英勇地擊退並控制住這名試圖搶走他手機的犯人。

衛報報導，這起事件發生在早上6點左右、正在值夜班的盲人記者迪利（Sean Dilley）中間休息。一名騎腳踏車的人在BBC廣播大樓（Broadcasting House）附近從迪利手中搶走手機，迪利這時感覺到攻擊他的人就在身邊，就跳向對方並控制住其手臂，逮住搶匪，取回他的iPhone並使用手機上的語音助手撥打報案電話。

在他等待警察抵達的時候，另一位民眾上前並主動提供幫助。這時搶匪還在掙扎，迪利就放他走了。

身為BBC「重塑殘疾計畫」項目負責人的迪利在推特上寫道「一個騎腳踏車的人剛剛從我手中搶走iPhone，他挑錯盲人也挑錯日子」，並提到「我跳到他身上，安全地控制住他並拿回手機，雖然身上有相當多傷口和瘀傷，但我現在正用他想偷走的手機上發推文（我恢復了）」。

後來迪利補充說「每個人都清楚，我的手機被搶走了，它是從我身上被拿走的，接著犯人就跑了」。迪利在這起事件中身體多處受傷、手肘也有傷勢，事後他描述自己的行為為「愚蠢」，並建議任何遇到類似情況的人報警。

手機 iPhone 警察

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