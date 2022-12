搶手機惹錯人 BBC「盲人記者」英勇擊退搶犯還制伏

英國BBC一名「盲人記者」27日凌晨在倫敦遭遇搶劫,不過最終他英勇地擊退並控制住這名試圖搶走他手機 的犯人。

衛報報導,這起事件發生在早上6點左右、正在值夜班的盲人記者迪利(Sean Dilley)中間休息。一名騎腳踏車的人在BBC廣播大樓(Broadcasting House)附近從迪利手中搶走手機,迪利這時感覺到攻擊他的人就在身邊,就跳向對方並控制住其手臂,逮住搶匪,取回他的iPhone 並使用手機上的語音助手撥打報案電話。

在他等待警察 抵達的時候,另一位民眾上前並主動提供幫助。這時搶匪還在掙扎,迪利就放他走了。

身為BBC「重塑殘疾計畫」項目負責人的迪利在推特上寫道「一個騎腳踏車的人剛剛從我手中搶走iPhone,他挑錯盲人也挑錯日子」,並提到「我跳到他身上,安全地控制住他並拿回手機,雖然身上有相當多傷口和瘀傷,但我現在正用他想偷走的手機上發推文(我恢復了)」。

後來迪利補充說「每個人都清楚,我的手機被搶走了,它是從我身上被拿走的,接著犯人就跑了」。迪利在這起事件中身體多處受傷、手肘也有傷勢,事後他描述自己的行為為「愚蠢」,並建議任何遇到類似情況的人報警。

A man on a bike just SNATCHED and stole my iPhone from my hand wrong blind person wrong day Jumped on him, safely detained and got my phone back nquite a few cuts and bruises but tweeting on the phonr he stole (and I recovered) pic.twitter.com/A8sWogOSnO