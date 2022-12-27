狗狗幣本尊剛過完生日驚傳病危 飼主淚崩PO文求集氣

世界知名的「DOGE」哏圖柴犬本尊上個月才過17歲生日，如今卻傳出病危消息，不少網友接獲噩耗相當難過，紛紛集氣希望Kabosu能夠度過難關。 （取材自推特）

需要集氣！世界知名的「DOGE」哏圖柴犬本尊上個月才過17歲生日，如今卻傳出病危消息，不少網友接獲噩耗相當難過，紛紛集氣希望Kabosu能夠度過難關。

日本 知名哏圖柴犬「かぼす(Kabosu)」的女飼主26日在推特 帳號「kabosumama」發布貼文，表示かぼす上個月剛滿17歲生日，但現在身體健康處在非常危險的狀況，「我相信你一定沒事的，絕對沒有問題，世界上的人們都會給你力量的」。

消息迅速在網路上傳播，網友相當難過的留言表示「主人照顧得很好，幸福狗狗」、「老化的話真的沒辦法」、「謝謝牠帶給我們這些哏圖」、「希望牠撐過去，為世界帶來歡樂的狗狗」。

這隻名為かぼす的母柴犬其實是一隻在日本被棄養的流浪狗，居住在收容所中被現在的主人領養回家，女飼主為了讓網友更關注被棄養的狗狗的議題，給かぼす拍了一系列的照片，但因為牠的臉實在是太嘲諷了，因此在全球爆紅並做成「DOGE」哏圖，成為新世代的迷因之后，堪稱是世界最紅柴犬也不為過。

由於かぼす的嘲諷臉哏圖爆紅，近年來也有不少網友將其與「不可以色色」的商場購物車柴犬哏圖結合在一起，製作了「不可以色色」遊戲王卡系列，也讓更多網友再度認識かぼす這隻可愛的柴柴。