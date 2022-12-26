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「阿凡達2」登北美聖誕周末票房榜首 全球席捲8.8億元

中新社／洛杉磯25日電
「阿凡達：水之道」蟬聯北美周末票房冠軍。（取材自IMDb）
「阿凡達：水之道」蟬聯北美周末票房冠軍。（取材自IMDb）

雖現較大跌幅，「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）依然輕鬆蟬聯北美周末票房冠軍。 　　

據票房統計網站boxofficemojo12月25日發佈的電影市場數據，16部影片北美周末票房（12月23日至25日）報收約8375萬美元，環比下跌約45%。 　　

「阿凡達：水之道」第二個上映周末北美票房約得5600萬美元。儘管環比下跌達58%，在該統計周期總票房中佔比仍逾三分之二，繼續穩居最新一期北美周末票房排行榜榜首。目前這部奇幻動作片在北美地區累計收獲約2.8億美元，加上海外市場，迄今總票房已迅速超過8.8億美元。 　　

在「阿凡達：水之道」的光環之下，本期北美周末票房十強中的四個新面孔亦值得關注。 　　

「鞋貓劍客2」以約1135萬美元首映周末票房亞軍。（美聯社）
「鞋貓劍客2」以約1135萬美元首映周末票房亞軍。（美聯社）

動畫片「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish）21日上映，以約1135萬美元首映周末票房登上榜單次席。11年前，第一部「穿靴子的貓」贏得近5.55億美元全球票房。此次推出「鞋貓劍客2」不僅獲第80屆金球獎電影類最佳動畫長片提名，而且主要電影網站對其評價為IMDb評分7.7、MTC評分75、爛番茄新鮮度95%，CinemaScore打分為A，四項指標均全面超越前作。有評論稱，該片製作精良，故事也講得十分用心。 　　

傳記歌舞劇情片「與愛共舞」（Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody）23日上映，以約530萬美元首映周末票房摘得榜單季軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.8、MTC評分55、爛番茄新鮮度僅46%。有觀眾表示，該片給惠妮休斯頓(Whitney Houston)的歌迷帶來音樂享受，但作為傳記片，對主人公命運的刻畫顯然還不夠。 　　

惠妮休斯頓紀錄片「與愛共舞」是送給粉絲的禮物。（美聯社）
惠妮休斯頓紀錄片「與愛共舞」是送給粉絲的禮物。（美聯社）

頒獎季熱門影片「巴比倫」（Babylon）於同日上映，以約350萬美元首映周末票房躋身榜單第4位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.6、MTC評分59、爛番茄新鮮度55%，CinemaScore打分為C+。 　　

隨著放映影廳數量從個位數增至三位數，入圍第79屆威尼斯影展主競賽單元金獅獎角逐的劇情片「我的鯨魚老爸」（The Whale）周末票房環比大漲約537%，以約92萬美元從上期榜單第14名升至本輪排名第7位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.2、MTC評分60、爛番茄新鮮度65%。布蘭登費雪（Brendan Fraser）憑藉該片獲第80屆金球獎電影類劇情片最佳男主角提名。 　　

此外，漫威超級英雄電影「黑豹2」（Black Panther: Wakanda Forever）以近44%環比跌幅、約302萬美元周末票房，從上期榜單亞軍跌至本輪排名第5位。目前這部科幻動作片北美累計票房約4.27億美元，加上海外市場，迄今總票房已突破8億美元。 　　

新的一周，湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演的喜劇劇情片「隱閉中年」（A Man Called Otto）將於12月30日小範圍上映。

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