「阿凡達2」登北美聖誕周末票房榜首 全球席捲8.8億元

「阿凡達:水之道」蟬聯北美周末票房冠軍。(取材自IMDb)

雖現較大跌幅,「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)依然輕鬆蟬聯北美周末票房冠軍。

據票房統計網站boxofficemojo12月25日發佈的電影 市場數據,16部影片北美周末票房(12月23日至25日)報收約8375萬美元,環比下跌約45%。

「阿凡達:水之道」第二個上映周末北美票房約得5600萬美元。儘管環比下跌達58%,在該統計周期總票房中佔比仍逾三分之二,繼續穩居最新一期北美周末票房排行榜榜首。目前這部奇幻動作片在北美地區累計收獲約2.8億美元,加上海外市場,迄今總票房已迅速超過8.8億美元。

在「阿凡達:水之道」的光環之下,本期北美周末票房十強中的四個新面孔亦值得關注。

「鞋貓劍客2」以約1135萬美元首映周末票房亞軍。(美聯社)

動畫片「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish)21日上映,以約1135萬美元首映周末票房登上榜單次席。11年前,第一部「穿靴子的貓」贏得近5.55億美元全球票房。此次推出「鞋貓劍客2」不僅獲第80屆金球獎 電影類最佳動畫長片提名 ,而且主要電影網站對其評價為IMDb評分7.7、MTC評分75、爛番茄新鮮度95%,CinemaScore打分為A,四項指標均全面超越前作。有評論稱,該片製作精良,故事也講得十分用心。

傳記歌舞劇情片「與愛共舞」(Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody)23日上映,以約530萬美元首映周末票房摘得榜單季軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.8、MTC評分55、爛番茄新鮮度僅46%。有觀眾表示,該片給惠妮休斯頓(Whitney Houston)的歌迷帶來音樂享受,但作為傳記片,對主人公命運的刻畫顯然還不夠。

惠妮休斯頓紀錄片「與愛共舞」是送給粉絲的禮物。(美聯社)

頒獎季熱門影片「巴比倫」(Babylon)於同日上映,以約350萬美元首映周末票房躋身榜單第4位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.6、MTC評分59、爛番茄新鮮度55%,CinemaScore打分為C+。

隨著放映影廳數量從個位數增至三位數,入圍第79屆威尼斯影展主競賽單元金獅獎角逐的劇情片「我的鯨魚老爸」(The Whale)周末票房環比大漲約537%,以約92萬美元從上期榜單第14名升至本輪排名第7位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.2、MTC評分60、爛番茄新鮮度65%。布蘭登費雪(Brendan Fraser)憑藉該片獲第80屆金球獎電影類劇情片最佳男主角提名。

此外,漫威超級英雄電影「黑豹2」(Black Panther: Wakanda Forever)以近44%環比跌幅、約302萬美元周末票房,從上期榜單亞軍跌至本輪排名第5位。目前這部科幻動作片北美累計票房約4.27億美元,加上海外市場,迄今總票房已突破8億美元。

新的一周,湯姆漢克斯(Tom Hanks)主演的喜劇劇情片「隱閉中年」(A Man Called Otto)將於12月30日小範圍上映。