我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

港媒：去年至少有1400名華裔科學家離開美國回中國

真的不會痛？日店家賣紫水晶辦公椅 網怕坐上去先見血

聯合新聞網／即時報導
日本店家推出「紫水晶辦公椅」，意外獲得許多網友關注討論。（取材自推特）
日本店家推出「紫水晶辦公椅」，意外獲得許多網友關注討論。（取材自推特）

日本埼玉縣販賣天然石的店家「factory-M」日前宣傳一款「真的可以坐的紫水晶椅」，令人眼睛為之一亮，這張水晶椅底部是常見的可滑動式底座，椅背則由一塊巨大紫水晶鑲嵌在上，店家還貼心叮嚀「這真的是一把可以坐的椅子喔！」不過許多網友看了卻滿是擔憂，直呼「坐下去⋯屁股會流血吧？」、「根本是刑具吧」、「坐下去之前要先買保險？」

更有部分網友對這張水晶椅大感興趣，大讚它像極了「天然按摩椅」，但也好奇「如果想把紫水晶尖銳處當成按摩的施力點，請問水晶尖銳處可以客製化嗎？」店家回應表示「水晶生長方向都是全天然的喔！」並笑回「所以如果你喜歡（這張椅子可以按摩到的穴位），那我非常推薦您這張椅子」。

factory-M的老闆長谷川皇一介紹，這顆紫水晶重量約88公斤，加上底座的總重量高達99公斤，售價約44萬日圓（約3340美元），這是他到美國採買時意外發現的L型紫水晶，由於它造型奇特便把它加工製成辦公椅，且為了安全起見特別針對尖銳處進行拋光研磨，「由於尺寸龐大，也相當適合相撲選手使用」。

至於坐起來到底舒不舒適？長谷川皇一強調「坐上去真的不會痛！」，他還說對於喜歡石頭的人來說，坐上去更能讓人感覺精力充沛。

紫水晶象徵智慧與財富，一般認為可以開發智慧、激發創意、提高專注力，更有助於提升領導力，因此大多數人喜歡搭配風水學，將紫水晶擺放在辦公室內，不僅是作為觀賞用途，更期望能藉此提升工作運勢。

保險 日本

上一則

失戀？做SPA？野生河馬每天孤零零趴水牆觀賞人類通勤

延伸閱讀

年節禮物如何選？HiTrons推薦3款最熱門按摩椅

年節禮物如何選？HiTrons推薦3款最熱門按摩椅
日本富士醫療按摩椅年終大清倉　三大名椅震撼價3-4折全數出清

日本富士醫療按摩椅年終大清倉　三大名椅震撼價3-4折全數出清
水晶牙科材質優 收費平實 淺談術後保養影響植牙結果

水晶牙科材質優 收費平實 淺談術後保養影響植牙結果
男子按摩時猝死 醫師提醒3重點要注意

男子按摩時猝死 醫師提醒3重點要注意

熱門新聞

日裔撲克牌選手薩希米日前在直播比賽中的「露點片段」引起爭議。（取材自推特）

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

2022-12-20 03:25
「盲眼龍婆」對2023年的五大預言再次引起世人討論。（取材自推特）

命中率85% 盲眼龍婆預言2023「5大災難」 有核彈級爆炸

2022-12-22 01:01
一位日本太太在丈夫慫恿下參加雜交派對，卻意外感受到另一種「愛」。示意圖，非當事人及事物。（取材自ingimage）

夫慫恿：想看你多P…妻嚇壞 卻沉迷雜交派對

2022-12-24 01:59
3M公司說明菜瓜布的正確使用方式，使清潔更有效率。(取材自ingimage)

菜瓜布都用錯了？「綠、黃兩面」這樣用才有效

2022-12-23 23:29
家裡養的母狗跑到後山的山洞生下一窩小狗，主人直接讓牠們住在山洞裡。（取材自微博）

8隻小狗宛如聯合國 網驚：同個媽生的花色完全無重複

2022-12-22 08:48
愛荷華州一名體育主播被指派在暴風雪中播報氣象，讓他相當厭世。（取材自推特）

影／體育記者「最冷聖誕」代班報氣象 厭世發言網路瘋傳

2022-12-25 09:18

超人氣

更多 >
平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖
港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍
更多研究證實 非處方感冒藥無效

更多研究證實 非處方感冒藥無效