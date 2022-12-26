世足賽／球迷秀「梅西捧盃」刺青 網笑：梅西被蜜蜂叮？

阿根廷球迷秀出梅西刺青，引發討論。（取材自推特）

卡達世界盃足球 賽落幕，阿根廷於冠軍戰的PK賽中，以4：2扳倒法國，名將梅西 終於奪下大力神盃，讓大批球迷相當感動。近日一位球迷就將梅西捧著獎盃的畫面紋在背上，沒想到在網路上引發熱烈討論。因為紋身中梅西的外型明顯走樣，讓許多網友傻眼直呼「這可能是史上最糟糕的梅西刺青」。

梅西在卡達世足賽終於奪得夢寐以求的大力神盃，他在賽後不但對獎盃又抱又親，後來還在Instagram分享與大力神盃同床共寢的照片，笑翻網友。近日有不少死忠球迷，決定將梅西和大力神盃紋在身上，為這位阿根廷球王重要的一刻留下紀念。

阿根廷奪下卡達世界盃冠軍，球迷紛紛把梅西「刺上身」。（路透）

阿根廷奪下卡達世界盃冠軍，球迷紛紛把梅西「刺上身」。（路透）

太陽報報導，一名阿根廷球迷近日分享的紋身，受到網友高度關注。從網上瘋傳的照片可以看出，梅西穿著阿根廷球衣，手中捧著大力神盃，但他臉部的比例明顯怪怪的，看起來根本不像梅西。儘管目前無法確認這個紋身的真實性，但已經引發網友熱烈討論和轉發。

大批網友開玩笑地留言「這梅西是被蜜蜂叮到嗎」、「這是我看過最糟糕的梅西刺青」、「他的刺青師是巴西球迷吧？」、「這比較像是梅西跟魯尼的合體」、「這是幾年後的梅西？」。也有網友指出「他的刺青師應該要退錢給他」。

阿根廷奪下卡達世界盃冠軍，球迷紛紛把梅西「刺上身」。（路透）

阿根廷奪下卡達世界盃冠軍，球迷紛紛把梅西「刺上身」。（路透）

世足／球迷秀「梅西捧獎盃」刺青 網友傻眼：史上最糟糕

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