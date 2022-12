哪一國文字？春聯上7個字有看沒有懂 內行人公開解答

原PO看到一戶人家門外貼了一張奇特的春聯(左圖),上面寫的不是中文,照片引起不少討論。其他網友則分享最初的原版(右圖)。 (取材自臉書)

農曆新年即將到來,家家戶戶每到這個時候都會除舊布新,除了大掃除之外,也會更換貼了一年的春聯,而隨著時代的演進,春聯越來越多元,有網友就在臉書 分享一張春聯照片,但上面的字卻讓許多人怎麼看都看不懂,有內行人留言曝光原意才解了眾人的疑惑。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到,春聯上面的七個字不像是中文字,也不像是日文或韓文,讓他百思不得其解,最後總算看懂內容,還直呼「國小程度,但卻看超級久才看懂」。

照片引起眾人熱議,「我好像每個字都看得懂,又好像每個字都看不懂」、「我懷疑這是韓文」、「看起來像韓文又像中文又像英文」、「我以為是西夏文」、「燒一燒給孔子看一下,看他認不認識」、「這是在仿徐冰的天書吧」、「這有創意」、「我是都看不懂,到最後一個字才看出『命』,又回到上面又看到ET, 我就頭暈了」。

不少看得懂的網友提出解釋「Eat well sleep well each every day,吃好睡好每一天」,貼文還釣出春聯作者出面說明,「感謝樓主分享喔,這是為了2022永靖地方創生特展寫的春聯。確實不是原創喔,是看到網路上的,再重新寫過,也對於each和every同時出現很有疑慮,但因為活動時間很趕,就先寫了,寫起來發現好像還不錯,就拿出來貼了。謝謝大家的討論」。