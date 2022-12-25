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火星「過年」了 26日迎接第37個新年

新華社／南京25日電
火星紀年開始於地球上的1955年，2022年12月26日火星進入第37個新年。圖為2021年3月4日NASA釋出的毅力號火星探測器照片。（美聯社）
火星紀年開始於地球上的1955年，2022年12月26日火星進入第37個新年。圖為2021年3月4日NASA釋出的毅力號火星探測器照片。（美聯社）

26日火星迎來春分，這一天也標誌火星進入新的一年。中國科學院紫金山天文台科普專家介紹，自火星春分日起，火星的北半球進入春季，南半球進入秋季，蔓延火星全球的沙塵暴季節也宣告結束。

紫金山天文台科普主管王科超介紹，火星春分時，太陽直射火星赤道，在春分日當天，火星全球基本晝夜均分。火星的春分日被定義為火星新年的第一天。火星紀年開始於地球上的1955年，2022年12月26日開啟了火星第37個新年。

像地球一樣，火星既會「傾斜著身子」自轉，也圍繞太陽公轉。火星的自轉周期為24小時37分22.7秒，自轉軸傾角為25.19度，都與地球非常接近。因此和地球一樣，火星也存在晝夜交替和四季變化。

但由於火星距太陽較遠、軌道周期長，火星年的長度比地球年長得多。王科超說，火星的公轉周期約為687個地球日，也就是說，每過一個火星年相當於過了約1.9個地球年。

火星圍繞太陽運行的軌道是一個偏心率為0.093的橢圓，比地球公轉軌道扁得多，所以火星上的四季長度更不均勻。天文學家計算發現，火星北半球的春夏季比秋冬季長三分之一左右。

「總體來說，火星上的溫度很低。」王科超說，火星年平均氣溫約為攝氏零下60度，最高溫度僅攝氏10度左右，最低溫度甚至可以降到攝氏零下100多度。「要想成為『火星人』，必須能抗凍才行。」

王科超說，自火星春分日開始的一段時間，火星南北半球接收到的陽光相對均勻，溫差較小，火星大氣環流也相對減弱，火星的沙塵暴季節宣告結束。

火星 沙塵暴 低溫

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