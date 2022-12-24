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「炸彈氣旋」攪亂聖誕 還要冷多久？專家曝回溫時間

影／體育記者「最冷聖誕」代班報氣象 厭世發言網路瘋傳

中央社／洛杉磯24日專電
愛荷華州一名體育主播被指派在暴風雪中播報氣象，讓他相當厭世。（取材自推特）
愛荷華州一名體育主播被指派在暴風雪中播報氣象，讓他相當厭世。（取材自推特）

美國大部分地區受冰雪籠罩下，一段常見的氣象連線意外帶來歡笑。愛荷華州一位體育主播在清晨雪地上播報，嘲諷風格讓新聞連線與眾不同。

在愛荷華州（Iowa）地方電視台KWWL服務20年的體育主播伍德利（Mark Woodley）22日清晨在攝氏零下11度的大風雪中連線3個半小時，雖是臨時代班，但他獨特風格讓影片在網路瘋傳，受到美國有線電視新聞網（CNN）、紐約時報等全國媒體報導。

他在推特（Twitter）上分享1分半鐘的精華影片，兩天以來已有超過730萬的觀看次數。一開頭棚內主播問他，「你現在感覺如何？」伍德利的回答已經有點不耐煩。

穿著防寒大衣的他回答棚內主播：「再說一次，我感覺跟8分鐘前你問我同一個問題的時候一樣。」

他在連線裡面提到，因為冰雪籠罩，未來幾天的運動賽事都取消了，然後語帶嘲諷說：「這是最好的時機，指派一個體育記者，要他在平常起床時間前5小時上班，站在外面冰冷風雪中，呼籲大家不要這樣做。」

除了早起工作，伍德利也提到，平常習慣在晚間做節目，連線長度只有30分鐘，而且通常是在室內，如今站在戶外風雪中的他抱怨說「 這個節目時間太長了」。

他還對觀眾講：「不要轉台，再過幾個小時，你們會看到我越來越暴躁。」連線當中他還抱怨，另一個同事接到的指派工作比他好得多，至少是在室內有暖氣，故意說「在外面是不會有暖氣的」。

另一個搞笑橋段是，他對棚內主播解釋自己的狀況：「我有一個好消息，一個壞消息。好消息是，現在我的臉還有感覺。壞消息是，我有點希望我的臉不要有感覺。」

連線到最後，他似乎有點撐不住：「我可以回去本來的工作嗎？我很確定，你們把節目加長一個小時，只因為有人想要折磨我，因為跟兩個半小時之前相比，這裡真的越來越冷。」

伍德利接受CNN訪問，談到這段爆紅影片的幕後故事，被問到這些搞笑橋段是事先想好還是臨場發揮，他回答，「我覺得那就是我的風格，我在現場連線的時候，本來就喜歡吐槽我的同事」。

伍德利說，他只知道要代班連線氣象，但不知道這麼早，根本來不及調整作息，「前一天只睡了3小時，如果我睡滿8小時，可能就不會講出那些話了」。

伍德利在CNN的訪問中澄清，他很認真看待這件工作，「這場風雪很嚴重」，他的職責是告訴觀眾，如何確保身家安全。他認為如果帶著「一點態度」，或許觀眾比較不會轉台，可以把他要傳達的訊息聽進去。

伍德利說，他當時每15到20分鐘就做一次90秒的連線，其他沒剪進去的片段都是非常認真的，不全都在搞笑。他貼在推特上的精華片段，有點像是「很糟糕的喜劇電影預告，把所有的搞笑片段都放進去了」。

伍德利嘗到爆紅滋味，影片獲得導演阿帕托（Judd Apatow）、喬許蓋德（Josh Gad）等名人轉貼。被問到是否擔心嗆辣發言讓電視台長官不高興？他回答「他們知道這就是我的風格，一直都很挺我」。

推特 導演 紐約時報

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