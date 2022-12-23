印度廉航衝突 空服員嗆霸道乘客「我不是你的僕人」

一名空服員在機上與乘客爭執不休。(取材自推特)

搭乘飛機時，空服員通常給人安心可靠又有禮貌的形象，但如果遇上「霸道乘客」時，可能她們也無法接受。日前推特 上瘋傳一段影片，一名男性乘客要求空服員閉嘴，只見空服員收起笑容，憤怒地對乘客罵「你才閉嘴！我不是你的僕人」，影片一出，掀起網友討論。

根據推特的影片顯示，女空服員一開始蹲在走道上，和男性乘客解釋「飛機上的餐點有限，只會供應乘客事先預訂的餐點」，並且請乘客「不要再對空服員大聲叫罵」，希望乘客可以諒解。

乘客沒有聽進空服員的勸告，大聲的反嗆「妳為什麼吼我？」結果空服員也一秒爆氣回嗆「因為你先對我們大吼大叫！」空服員氣不過，站起來指責乘客。另一名空服員試圖拉她走，然而該位空服員繼續要求男乘客「尊重所有機組人員」，乘客回嗆她「閉嘴」時，空服員馬上回罵「你才閉嘴！我不是你的僕人！」

影片曝光後，網友看法不一，有人站在空服員立場想，認為「看起來這名乘客對機組人員很無禮，不論有什麼事情，都不應該對空姐大呼小叫」、「希望她不要因此被開除」，但也有人認為空服員情緒控管不佳，直言「空服員應該學會控制情緒」、「她可以更有禮貌地解決這件事情」。

這起事件是發生在印度 廉航公司「靛藍航空」（Indigo Airlines）的班機上，航空公司表示「已經正在調查事件經過，會繼續確保客戶有最佳搭乘體驗」。