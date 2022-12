印度廉航衝突 空服員嗆霸道乘客「我不是你的僕人」

搭乘飛機時,空服員通常給人安心可靠又有禮貌的形象,但如果遇上「霸道乘客」時,可能她們也無法接受。日前推特 上瘋傳一段影片,一名男性乘客要求空服員閉嘴,只見空服員收起笑容,憤怒地對乘客罵「你才閉嘴!我不是你的僕人」,影片一出,掀起網友討論。

根據推特的影片顯示,女空服員一開始蹲在走道上,和男性乘客解釋「飛機上的餐點有限,只會供應乘客事先預訂的餐點」,並且請乘客「不要再對空服員大聲叫罵」,希望乘客可以諒解。

乘客沒有聽進空服員的勸告,大聲的反嗆「妳為什麼吼我?」結果空服員也一秒爆氣回嗆「因為你先對我們大吼大叫!」空服員氣不過,站起來指責乘客。另一名空服員試圖拉她走,然而該位空服員繼續要求男乘客「尊重所有機組人員」,乘客回嗆她「閉嘴」時,空服員馬上回罵「你才閉嘴!我不是你的僕人!」

影片曝光後,網友看法不一,有人站在空服員立場想,認為「看起來這名乘客對機組人員很無禮,不論有什麼事情,都不應該對空姐大呼小叫」、「希望她不要因此被開除」,但也有人認為空服員情緒控管不佳,直言「空服員應該學會控制情緒」、「她可以更有禮貌地解決這件事情」。

這起事件是發生在印度 廉航公司「靛藍航空」(Indigo Airlines)的班機上,航空公司表示「已經正在調查事件經過,會繼續確保客戶有最佳搭乘體驗」。

