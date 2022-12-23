年歲增智慧？美研究指出「相關性0」 學者：洞察力與年紀無關

賓州大學研究顯示，年齡與智慧並無正相關。（示意圖／ingimage）

人可不能倚老賣老，因為越年長的人可不見得越有智慧！根據美國賓州 大學的研究顯示，25歲到75歲之間，年齡跟智慧之間的相關性為零，亦即年齡與智慧之間並沒有明顯的正相關。學者也表示，獲得洞察力和思考問題的觀點並不是在於你活了多少年，這是跟你學到多少教訓有關。

賓州大學華頓商學院心理系教授亞當（Adam Grant）在12日時發布推文，分享一則研究，該研究說明了年齡與智慧之間的關係，而研究結果表示在25歲到75歲之間，年齡與智慧之間的相關性為零。

亞當教授補充說明，智慧不是來自經驗，它來自對經驗的反思。教授也在文末強調，獲得洞察力和觀點與你活了多少年無關，這是跟你學到多少教訓有關。

臉書 社團「割蘿蔔外電譯站」的網友們對此表示「80歲不會比18歲更有智慧」、「笨蛋不會被年齡治癒，老了也是個老笨蛋」、「我還以為智慧是經驗的累積。想想，也對，經驗告訴你，錯誤別再犯，如果你願意反省的話」、「這解釋了很多事情⋯」。