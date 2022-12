年歲增智慧？美研究指出「相關性0」 學者：洞察力與年紀無關

人可不能倚老賣老,因為越年長的人可不見得越有智慧!根據美國賓州 大學的研究顯示,25歲到75歲之間,年齡跟智慧之間的相關性為零,亦即年齡與智慧之間並沒有明顯的正相關。學者也表示,獲得洞察力和思考問題的觀點並不是在於你活了多少年,這是跟你學到多少教訓有關。

賓州大學華頓商學院心理系教授亞當(Adam Grant)在12日時發布推文,分享一則研究,該研究說明了年齡與智慧之間的關係,而研究結果表示在25歲到75歲之間,年齡與智慧之間的相關性為零。

亞當教授補充說明,智慧不是來自經驗,它來自對經驗的反思。教授也在文末強調,獲得洞察力和觀點與你活了多少年無關,這是跟你學到多少教訓有關。

臉書 社團「割蘿蔔外電譯站」的網友們對此表示「80歲不會比18歲更有智慧」、「笨蛋不會被年齡治癒,老了也是個老笨蛋」、「我還以為智慧是經驗的累積。想想,也對,經驗告訴你,錯誤別再犯,如果你願意反省的話」、「這解釋了很多事情⋯」。

Wisdom doesn’t come from experience. It comes from reflecting on experience.



Between ages 25 and 75, the correlation between age and wisdom is zero.



Gaining insight and perspective is not about the number of years you've lived. It's about the number of lessons you've learned. pic.twitter.com/8wbKsCMkED