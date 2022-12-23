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北京頤和園「金光穿洞」冬至限定 宛如17盞燈在湖面升起

記者林則宏／即時報導
北京頤和園冬至限定美景—十七孔橋「金光穿洞」。(中新社)
北京頤和園冬至限定美景—十七孔橋「金光穿洞」。(中新社)

12月22日是二十四節氣中的冬至。北京頤和園十七孔橋「金光穿洞」美景也在這一天迎來最美的時刻。新京報指出，頤和園昆明湖已結了一層厚厚的冰，湖面如鏡。落日餘暉穿過頤和園十七孔橋的孔洞，金色陽光充滿了橋洞，形成壯觀的「金光穿洞」美景，宛如17盞明燈升起於湖面之上。

報導稱，「金光穿洞」景象每年約在冬至前後出現。冬至這天，太陽幾乎直射南回歸線，光線光影是一年中最斜長的，光影能照亮平時照不到的區域。北京許多攝影愛好者也會在冬至這天，來到頤和園拍下一年之中難得的美景。

不少遊客22日前來頤和園拍攝十七孔橋「金光穿洞」美景。（取材自中國日報網）
不少遊客22日前來頤和園拍攝十七孔橋「金光穿洞」美景。（取材自中國日報網）

據北京頤和園管理處官網介紹，頤和園主景區由萬壽山、昆明湖組成，全園占地3.009平方公理，水面約占四分之三。園內現存各式宮殿、園林古建7萬平方米，並以珍貴的文物藏品聞名於世，是大陸第一批全國重點文物保護單位。

頤和園前身為清漪園，始建於清朝乾隆十五年（1750年），咸豐十年（1860年）遭英法聯軍燒毀。光緒十二年（1886年），清廷挪用海軍經費等款項重建，並於兩年後取用今名，作為慈喜太后的頤養之所。

1900年頤和園又遭八國聯軍破壞，1902年修復。中共建政後，幾經修繕，頤和園陸續復建了四大部洲、蘇州街、景明樓、淡寧堂、頤和園博物館、耕織圖等重要景區。

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