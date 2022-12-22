命中率85% 盲眼龍婆預言2023「5大災難」 有核彈級爆炸

「盲眼龍婆」對2023年的五大預言再次引起世人討論。（取材自推特）

2022年即將結束，隨著2023年的到來，人類又將面臨什麼挑戰，世界各地可能會發生什麼驚人的變化呢？

1996年已故的84歲保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga），再度引起世人討論，她留下了每一年的預言直到5079年。龍婆曾經成功預測了黛安娜王妃、車諾比核電廠、911事件、俄烏戰爭、英國脫歐、伊斯蘭國、川普崛起等，還有她自己的死亡，號稱準確率皆有高達85%。

據Ladbible、Daily Star及Daily Mail報導指出，如果龍婆的預言真的那麼準確的話，世界正走向令人不安的2023年，因為她預視了人類將面臨「五大災難」的降臨，包括一場具有毀滅性的太陽風暴 、生化武器使多人喪生、生育醫學的基因技術突破以及地球軌道改變。

太陽風暴

太陽噴發出來的超高速粒子會釋放巨大的能量，不僅移動的速度跟火箭一樣快，也能在短短18秒內從美國西岸的加州洛杉機跑到東岸的紐約，其威力能造成通訊浩劫，電網及網際網路被中斷，專家甚至警告會造成全球大停電，各地陷入一片黑暗。

生化武器

這個多少跟地緣政治風險有關。根據龍婆的預言，「會有一個大國將生化武運用在人類身上，造成多人喪生」。對照現今俄烏戰爭未歇，而俄羅斯 總統普亭曾公開表示會不計任何手段取勝，因此很多人擔憂他會在戰爭中使用生化武器，例如包含神經毒劑諾沃喬克（Novochock）在內的病毒。

基因技術突破

特斯拉創辦人馬斯克在2022年12月初，在大腦晶片 公司「Neuralink」一場演講中，秀出了猴子用「意念」打字的影片，並表示將在自己的大腦裡植入晶片，且預估6個月內就可以進行人體實驗。龍婆則預言2023年基因技術會更厲害，父母可以在小孩生出來之前，就先在「嬰兒實驗室」裡決定其膚色、生理特徵或外表。

地球軌道發生變化

另外，2023年地球軌道也將發生變化。每一年，地球繞行太陽旅行超過9.9億公里。如果不小心距離太陽太近，就有可能造成地球表面幅射增加、溫度驟升，距離太遠就會導致地球進入冰河期，無論哪種都會造成不堪後果。

核電廠爆炸

除此之外，龍婆曾經準確預言過車諾比核電廠的核災事故，這次她的預言更顯示2023年同樣會有一座「核電廠爆炸」。目前位於烏克蘭南部，歐洲最大的札波羅熱核電廠已被俄羅斯佔領，也遭到猛烈砲擊，狀況令各界關注。