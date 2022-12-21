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機場深情相擁 79歲老奶奶隔60年與舊情人重逢結婚

聯合新聞網／即時報導
阿根廷一位老奶奶，與年輕時的愛人再度重逢結婚。（取材自TikTok）
阿根廷一位老奶奶，與年輕時的愛人再度重逢結婚。（取材自TikTok）

阿根廷一位79歲老奶奶，與年輕時的愛人分離60年後重逢，兩人決定不再錯過，攜手走終身。

根據Metro報導，現年93歲的比利時人雅克，在1962年搬到布宜諾斯艾利斯工作，並遇到想要攜手一生的克莉絲提娜，但好景不常，雅克當時不得不回去比利時，兩人因此分手，在各自的國家建立自己的家庭。

不過經過60年後，上天再度讓兩人重逢，克莉絲提娜的孫女佩西為奶奶製作了一支影片，把他們感人的愛情故事寫在上面。

@valenpesci

mi abuela se reencontró después de 60 años con el amor de su adolescencia #love #relationship #fyp

♬ A Thousand Years - Christina Perri

佩西表示，自己的爺爺在2003年過世，奶奶獨自一人；而雅克爺爺的太太也離世，剩下他自己。他們在臉書上搜尋到彼此，重新獲得聯繫，並在交往兩年後，決定互相陪伴對方走過餘生。

而這段感人的故事也在TikTok被廣泛分享，影片內滿是兩人相逢後的幸福合照，也記錄了他們婚禮當天的畫面。許多網友不禁稱羨，更紛紛祝福他們，這段戀情證明愛情沒有年齡，且跨越國界。

@valenpesci

Se casó mi abuela a los 80 años! #love #relationship #fyp

♬ Hasta mi final - IL DIVO

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