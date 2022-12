法88歲男「肚有炸彈」嚇壞醫 拆彈專家：是一戰未爆彈

法國一家醫院日前發生離奇救護事件,院方在一名88歲男病患體內發現「一枚砲彈」,院方不得不啟動緊急疏散措施,並求助拆彈專家前來協助,經過拆彈專家仔細研究,才發現該男子體內的砲彈竟是第一次世界大戰所留下的未爆彈。

根據紐約郵報報導,法國東南部城市土倫(Toulon)聖穆斯醫院(Sainte Musse),周六(18日)晚間在88歲病人體內發現「炸彈」,嚇得院方趕緊報警,尋求拆彈小組支援。

拆彈專家趕到現場後,經過一番檢查指出該砲彈在男子體內爆炸的機率很小,並透露「這是一件法國在一戰時所使用的武器」。為了以防萬一,院方啟動疏散方案,經過醫師謹慎小心地開刀手術 ,才成功從病患的腸道取出這枚長8英吋、寬2英寸(約長20公分、寬5公分)的炸彈。

執刀醫師被這場驚魂嚇了一大跳,他也推測該男子應是為了滿足特殊性癖,將炸彈從肛門放入體內,「我曾在病患體內看過蘋果 、芒果,甚至罐裝刮鬍泡,我們已經習慣發現不尋常的東西出現在不該出現的部位」,但卻從未看過把炸彈放進體內的詭異情形。

An 88-year-old Frenchman presented at Toulon A&E yesterday with a First World War shell shoved up his arse. Bomb disposal were called to make it safe. The hospital was evacuated. I wish this was a joke. pic.twitter.com/IS2u9kUqBO