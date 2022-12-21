法88歲男「肚有炸彈」嚇壞醫 拆彈專家：是一戰未爆彈

法國一名88歲男病患被檢查出「腸道塞一枚炸彈」。(示意圖／ingimage)

法國一家醫院日前發生離奇救護事件，院方在一名88歲男病患體內發現「一枚砲彈」，院方不得不啟動緊急疏散措施，並求助拆彈專家前來協助，經過拆彈專家仔細研究，才發現該男子體內的砲彈竟是第一次世界大戰所留下的未爆彈。

根據紐約郵報報導，法國東南部城市土倫（Toulon）聖穆斯醫院（Sainte Musse），周六（18日）晚間在88歲病人體內發現「炸彈」，嚇得院方趕緊報警，尋求拆彈小組支援。

拆彈專家趕到現場後，經過一番檢查指出該砲彈在男子體內爆炸的機率很小，並透露「這是一件法國在一戰時所使用的武器」。為了以防萬一，院方啟動疏散方案，經過醫師謹慎小心地開刀手術 ，才成功從病患的腸道取出這枚長8英吋、寬2英寸（約長20公分、寬5公分）的炸彈。

執刀醫師被這場驚魂嚇了一大跳，他也推測該男子應是為了滿足特殊性癖，將炸彈從肛門放入體內，「我曾在病患體內看過蘋果 、芒果，甚至罐裝刮鬍泡，我們已經習慣發現不尋常的東西出現在不該出現的部位」，但卻從未看過把炸彈放進體內的詭異情形。