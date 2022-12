影／不讓流浪漢成遊行局外人 阿根廷球迷暖心贈梅西球衣

2022卡達世足落幕,阿根廷隊長梅西 (Lionel Messi)帶著「大力神盃」歸國,舉國上下歡騰,吸引400萬民眾參與慶祝遊行 ,在遊行中出現暖心一幕,一名球迷將梅西的球衣,贈與無家可歸的流浪漢,讓他也能加入遊行行列,這名流浪漢收到球衣後直接跪地痛哭。

阿根廷在首都布宜諾斯艾利斯舉辦冠軍遊行,推特上流傳一段感人影片,影片中一名白衣男子脫下自己身上梅西的球衣,轉贈給上半身打赤膊的流浪漢,收到球衣後的流浪漢跪地痛哭,做出膜拜上帝的樣子,路過的其他球迷也送上暖心擁抱,讓這位無家可歸的男子也能開心慶祝。

阿根廷國家正面臨高通膨,此次睽違36年來的世界盃 冠軍,讓阿根廷舉國歡騰,暫時忘卻了經濟上的困難,甚至有球迷高喊讓梅西來選總統。

原本的冠軍遊行是規劃讓梅西等球員帶著獎盃一起在巴士遊行和國民一起慶祝,沒想到吸引了超過600萬民眾參與,將首都擠得水泄不通,於是球員們後來改搭直升機繞行慶祝。

