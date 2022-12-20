吃湯圓迎冬至？命理師籲用1水果增磁場助運 屬牛財運貴人旺翻

2022年12月22日將迎來冬至，不少民眾會選擇在這天吃湯圓轉運。(本報資料照片)

2022年冬至將至，12月22日當天，因太陽直射南迴歸線，所以北半球白天最短，黑夜最長，民間也有「冬至大如年」、「吃了湯圓大一歲」的說法。命理師柯柏成在臉書 公開「冬至開運轉運秘術」，表示這一天由於是天地磁場交接轉換，最適合換氣，民眾可以把吃剩的橘子皮拿去燒烤，點出煙後拿著橘子皮在家裡四處繞繞，無論是用煙燻廚房、客廳或書房，都能提升不同層面的運勢。

柯柏成說，冬至是一年24個節氣中最重要的一個節氣，古代把冬至當作過年，所以才會有民間俗諺「冬至大如年」的說法。由於易經的「十二消息卦」（又稱「十二辟卦」）對應為「地雷復」卦，象徵一陽藏於地內，萬物將逐漸生發。這一天在地球軌道上到了遠日點的日子，是晝最長夜最短的一天，民眾若於子時23:00至隔日01:00的時間靜坐，最能接收天地宇宙能量，也提醒當天的行為將「牽動著未來一整年的行運，還是要謹慎為之」。

柯柏成特別點名生肖屬羊的人，12月要多花點時間、心力去處理溝通問題，特別是跟「長輩或老闆」；另外，農曆六月出生的朋友，在健康方面要多注意心血管疾病 問題。至於屬牛的朋友會有貴人運，不僅在事業上會有貴人幫忙財運，慢性病患也容易找到良醫治癒。

雖然冬至有吃湯圓轉運的習俗，但是怕胖的朋友，可以改拿家中吃剩的橘子皮燒烤，點出煙之後就可以拿著橘子皮四處走動，「薰廚房增財氣、薰客廳助事業貴人、薰書房則助文昌考運」，讓開運生活化。