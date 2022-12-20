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傻眼約會經歷…男網友邀渡假 她抵峇里島遭無情放鴿子

聯合新聞網／ 即時報導
潔絲飛往印尼準備跟男網友展開第一次約會時，卻慘遭放鴿子，讓她相當不滿將整個故事都分享到TikTok。(取材自TikTok)
潔絲飛往印尼準備跟男網友展開第一次約會時，卻慘遭放鴿子，讓她相當不滿將整個故事都分享到TikTok。(取材自TikTok)

澳洲一名年輕女子在交友軟體上認識一名男子，兩人斷斷續續聊了一陣子後，決定前往印尼峇里島展開第一次約會，沒想到抵達後卻被放鴿子，而澳女最後在回程路上遇到該名男網友，但他卻視而不見，讓她感到相當傻眼，把整件事情都分享到TIkTok。

根據《鏡報》報導，29歲的潔絲飛往峇里島進行她與男網友的第一次約會，出發峇里島前，該男網友講盡各種情話，表示那幾天只有他們兩人，可以盡情享受兩人時光。

一開始這名男子興高采烈說他朋友在那有房子，他可以去住，而潔絲也可以跟他一起留在那。但來回聊了幾次後，該名網友又變卦，表示沒辦法住朋友家，他會另外訂地方住。

更扯的是，潔絲抵達印尼後不僅沒跟這名男網友碰到面，被用各種藉口閃避見面，最後甚至不回訊息，更直接取消追蹤潔絲的帳號。

就在潔絲準備回澳洲路上，放她鴿子的男網友都跟潔絲同路，但卻假裝不認識她，甚至飛機上就坐在她的前一排，也形同陌生人。

潔絲表示，下機領取行李時，這名男網友就站在他旁邊，但他們一句話都沒交談。回到家之後，潔絲覺得這一切都相當尷尬，把對話截圖貼在TIkTok上，並錄影片分享這趟約會奇談。

在潔絲將整件事情分享到網路上後，獲得相當多關注，而該名男友也突然私訊她，向她道歉。

澳洲 印尼

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