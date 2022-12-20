梅西大力神盃照破IG最多讚紀錄 「世界蛋」發聲引戰

2022年FIFA卡達世界盃由阿根廷國家代表隊勝出，隊長梅西舉起大力神盃的貼文目前點讚數飆破6750萬，打破了「世界紀錄蛋」此前保持的IG史上最受歡迎貼文紀錄。(取材自Instagram)

2022年FIFA卡達世界盃 由阿根廷國家代表隊勝出，隊長梅西 （Lionel Messi）在自己的Instagram發布一系列自己拿著大力神盃的照片，其中一張更打破了Instagram上最多點讚貼文的紀錄，前紀錄的保持者「世界紀錄蛋」（World Record Egg）也對此做出「回應」。

LADbible與澳洲廣播公司新聞報導，梅西帶領阿根廷擊敗法國隊，36年來首度在世界盃奪冠後，繼續在球場外用Instagram上的照片集錦締造更多歷史。梅西舉起大力神盃照片的貼文目前點讚數飆破6750萬。金氏世界紀錄也在推特發文，認證梅西成為Instagram最受歡迎貼文的擁有者。

此前的紀錄是由一張白色背景的雞蛋檔案照片所保持，該影像由名為「世界紀錄蛋」（Instagram/world_record_egg）的帳號於2019年1月發布，力爭成為有史以來最受歡迎的Instagram貼文，截至目前獲得5570萬網友點讚。

根據報導，在Instagram史上最受歡迎貼文的頭銜易主後，「世界紀錄蛋」背後團隊跟著發聲，稱「4年前，我們開始執行任務。9天後，我們一起創造了網路歷史。（梅西）今天暫時奪下了王冠，但我還是留下一個問題…誰是史上最強（Greatest Of All Time）？C羅 或梅西？」