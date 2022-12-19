圖輯／不讓戰爭奪走佳節 烏克蘭多地豎起聖誕樹

不讓戰火奪走聖誕節，烏克蘭各地紛紛立起聖誕樹，並舉行活動團聚人們。圖為基輔（Kyiv）聖索菲亞大教堂外12公尺高的聖誕樹，樹頂裝飾著烏克蘭國徽三叉戟。（Getty Images）

烏克蘭 官員今天在基輔市中心點亮一棵聖誕樹，堅決不讓俄羅斯 「偷走」烏克蘭孩子們歡度佳節的喜悅。

法新社報導，基輔豎起一顆12公尺高的人造聖誕樹，上頭裝飾著象徵和平的白鴿，樹頂則是烏克蘭國徽三叉戟。與此同時，俄羅斯仍持續發動攻擊，猛轟基輔和其周遭的關鍵基礎設施。

不讓戰火奪走聖誕節，烏克蘭各地紛紛立起聖誕樹，並舉行活動團聚人們。圖為基輔（Kyiv）聖索菲亞大教堂外的聖誕樹，上頭裝飾著象徵和平的白鴿。（Getty Images）

數十名居民冒著零下低溫 ，欣賞這棵坐落在聖索菲亞大教堂（Saint Sophia Cathedral）和其招牌金色圓頂旁的聖誕樹，並與它自拍。

旅遊業者娜塔莉亞（Natalya）開心地告訴法新社，「在如此艱難的時刻」，這棵樹「帶來了濃厚的佳節氣氛」。

她還說：「這是我們新年假期的一個標誌性特徵。」

她指著那棵被黃、藍色燈光照亮的聖誕樹；烏克蘭國旗就是由這兩個顏色組成。

不讓戰火奪走聖誕節，烏克蘭各地紛紛立起聖誕樹，並舉行活動團聚人們。圖為基輔（Kyiv）聖索菲亞大教堂外的聖誕樹，吸引人們拍照。（美聯社）

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說：「俄羅斯人試圖偷走我國人民的正常生活，但我們不會讓他們有機會，從我們孩子這裡偷走最重要的新年和聖誕佳節。」

克里契科說，基輔市政府原本相當猶豫是否要豎起這棵聖誕樹，尤其是在俄羅斯對能源基礎設施發起數周攻擊後，烏克蘭電網已嚴重受損。

在嚴冬來臨之際，俄方的系統性攻擊使得數以百萬計民眾陷入寒冷和黑暗之中。

儘管如此，基輔市政府最終仍決定要豎起這棵聖誕樹，拿出前幾年使用過的一些裝飾為其點綴，並以柴油發電機為樹上的燈飾供電。

克里契科說：「我們把它稱做是『烏克蘭的無敵聖誕樹』，因為大家竭盡所能，要讓孩子們在這個艱困時期歡度節慶。」

不讓戰火奪走聖誕節，烏克蘭各地紛紛立起聖誕樹，並舉行活動團聚人們。圖為哈爾科夫（Kharkiv）一處地鐵站裡的聖誕樹。（Getty Images）

不讓戰火奪走聖誕節，烏克蘭各地紛紛立起聖誕樹，並舉行活動團聚人們。圖為孩童們聚集在哈爾科夫（Kharkiv）一處地鐵站大廳裡，觀賞聖誕節表演。（Getty Images）

不過，有些民眾仍難以融入佳節氣氛。

會計師普瑞荷德科（Tetyana Prykhodko）就說：「沒有特別想要過節的心情。」

剛從烏克蘭南部赫松市（Kherson）搬來基輔的她說：「我只希望一切都會結束，和平終將到來。我們都在等著這一天。」