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不婚主義同事見人妻帥夫「哭求借精生子」網：想篡位吧

聯合新聞網／ 即時報導
一名人妻抱怨不婚主義的同事見過她老公後，竟開口想向他借精生子。示意圖。（取材自ingimage）
一名人妻抱怨不婚主義的同事見過她老公後，竟開口想向他借精生子。示意圖。（取材自ingimage）

一名人妻抱怨，公司同事是不婚主義，但曾聽聞她想要個孩子，最近同事竟多次向她下跪哭求，「希望她能同意讓她的老公出借精子」，人妻實在被煩得受不了，最後向老公提起此事，老公一聽堅決反對，許多網友也警告人妻「小心被篡位」。

人妻在臉書社團發文表示，這名同事始終是不婚主義，但常聽對方說想要有個孩子，但自從某次同事看到她老公後，就不斷誇讚「妳老公長得很好看」，甚至偷偷把員工旅遊的照片裁掉其他人，只留下人妻兒子的部分設定成手機桌布，人妻直言「很不舒服」要求對方換掉。

更扯的是，這位同事最近竟然開口想向人妻的老公借精生子，「好幾次邊哭邊下跪，被盧到好幾天都快發瘋」，人妻也曾向老公提起此事，老公一聽當場堅決反對，他認為若只是因為同情對方而莫名其妙就在外面有個有血緣的孩子，非但不像話，以後還會發生很多狀況，他還向人妻交代「不要因為心軟就把我賣了」。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言「雖說只是借精不要人，但如果借了，懷孕之後要名份，要妳老公負責…，看起來只是借精，但背後可能往往藏著很大的危機」、「重點不是小孩，應該是看上妳老公了，有了小孩她就可以名正言順跟妳們成為一家人」、「感覺是想篡位登基吧？貪妳老公的美顏，然後幹掉妳」。

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