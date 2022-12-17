影／拉花灌籃高手「玩安西教練下巴」 超高還原粉絲讚
經典運動漫畫「灌籃高手」暌違多年推出動畫電影版，重新點燃許多粉絲的熱情，迫不及待想再度看到櫻木花道、流川楓、安西教練等經典角色。近來有位日本網友，就利用高超的拉花技巧，製作出一幕讓灌籃高手粉絲，都能夠會心一笑的畫面。
よくやくこの天才桜木の勇姿を映画館で見せるときが来たぜオヤジ〜！☕️#スラムダンク #SLAMDUNK pic.twitter.com/bTeso2HQ55— NAOKI☕️ラテアート (@NaoKi_N_K) 2022年12月3日
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，擅於製作咖啡拉花日本推特網友「NAOKI」，近來配合灌籃高手新電影版的旋風，做出了劇中角色櫻木花道大膽玩弄外表慈祥的安西教練下巴的拉花。
安西先生のタプタプラテアートが好評だったのでこっちのVer.も☕️#スラムダンク #SLAMDUNK pic.twitter.com/c3YQllUenI— NAOKI☕️ラテアート (@NaoKi_N_K) 2022年12月11日
由於是立體的拉花設計，因此只要用湯匙輕輕攪動，安西教練的下巴就會晃動，完全忠實呈現原著場景。除了安西教練之外，另外還有生氣的櫻木搖晃「櫻木軍團」成員高宮望，以及赤木剛憲教訓櫻木等等版本，逗樂不少粉絲們。
まったくこのバカタレが！#スラムダンク #SLAMDUNK pic.twitter.com/pNTdBzghLJ— NAOKI☕️ラテアート (@NaoKi_N_K) 2022年12月3日
許多網友就紛紛表示「還原度好驚人」、「太厲害了」、「你怎麼做出來的」、「三井壽看到要氣死」、「這完全不捨得喝」、「太可愛了吧」、「咖啡拉花真的什麼都有」、「能實際搖動太強了」、「搖來搖去有夠還原」、「老爹」、「居然還有這種拉花」、「電影裡面也有出現」、「超懷念的畫面」、「簡直是天才」。
サトシが引退…？！？！ pic.twitter.com/MTSRHGTIsh— NAOKI☕️ラテアート (@NaoKi_N_K) 2022年12月16日
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