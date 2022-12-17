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寶可夢動畫主角換人 小智與皮卡丘25年旅程告終

中央社／台北17日電
目前播放的「寶可夢：旅途」系列將在明年1月13日迎來最終章「寶可夢：目標是寶可夢大師」，這將是小智與皮卡丘最後一次擔任主角。（取材自推特@Pokemon_cojp）
目前播放的「寶可夢：旅途」系列將在明年1月13日迎來最終章「寶可夢：目標是寶可夢大師」，這將是小智與皮卡丘最後一次擔任主角。（取材自推特@Pokemon_cojp）

寶可夢（Pokémon）動畫自1997年開播以來，小智與皮卡丘就一直是大家熟悉的主角。然而寶可夢16日在官網宣布，全新系列寶可夢動畫將在2023年4月開播，主角將不再會是小智與皮卡丘。

目前播放的「寶可夢：旅途」系列將在明年1月13日迎來最終章「寶可夢：目標是寶可夢大師」，根據官方公布的海報，這將是小智與皮卡丘最後一次擔任主角，過去旅程中相遇的角色也將出現在動畫中。

官網同日也公布搭配近期新發售的遊戲「寶可夢朱紫」所推出的動畫將在明年4月播出，前導預告揭露新主角名為莉可和羅伊（暫譯），搭檔的寶可夢是遊戲新作出現的新葉喵、呆火鱷與潤水鴨。

小智將退休的消息公布後，擔任小智配音員的松本梨香就在推特發文：「小智仍然在大家身邊，就像他當初離開真新鎮一樣。小智的旅程還會一直一直持續下去。」

而擔任英文版配音的娜托琴尼（Sarah Natochenny）也發文：「能擔任小智的配音員17年是很大的榮幸，不論最後一章的故事會發生什麼，小智永遠活在好幾代人的心中。」

寶可夢動畫1997年4月1日開播，講述主角小智與搭檔皮卡丘為了成為寶可夢大師而踏上旅程。今年11月「寶可夢：旅途」第132集中，小智如願在錦標賽拿下世界冠軍，當時日本澀谷電視牆也以速報放送小智拿下冠軍歷史性的一刻。

寶可夢官方表示，為了讓大家能繼續享受充滿夢想與冒險的寶可夢故事，全體節目人員都會努力製作，請觀眾期待未來的作品。

退休 推特 日本

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