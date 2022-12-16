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NBA詹姆斯生涯這件球衣最值錢 網拍可望達500萬元

聯合新聞網／ 即時報導
詹姆斯(6號)2013年效命熱火時總決賽第七戰對決馬刺。(Getty Images)
詹姆斯(6號)2013年效命熱火時總決賽第七戰對決馬刺。(Getty Images)

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）生涯至今已征戰多年，過程中他待過騎士、熱火及湖人，他在2013年效力熱火時，與馬刺鏖戰7場最終奪下冠軍，並且獲得總冠軍賽最有價值球員，近日詹姆斯封王戰所穿的球衣登上知名拍賣網站，預估最高結標價格會是500萬元的天價。

詹姆斯2013年總冠軍賽第七戰實穿球衣，目前已登上知名拍賣網站《蘇富比》，競標的開始時間將在2023年1月27日開始，而根據目前《蘇富比》網站預測的結標價，將會介於300萬-500萬元區間。

《蘇富比》的官方也表示這個球衣，是詹姆斯拿著來拍賣中最有價值的一件，這也將是歷史上最有價值的幾件球衣之一。

過去《蘇富比》所拍賣過最高球衣，是喬丹（Michael Jordan）在1998年冠軍賽第一場穿著的公牛隊球衣，當時結標價最終到1010萬元，另外當時《蘇富比》的預測也是300萬美元～500萬美元，因此詹姆斯這件球衣會不會超過喬丹當時創下的1010萬元，也十分讓人關注。

拍賣 喬丹 總冠軍賽

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