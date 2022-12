NBA詹姆斯生涯這件球衣最值錢 網拍可望達500萬元

「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)生涯至今已征戰多年,過程中他待過騎士、熱火及湖人,他在2013年效力熱火時,與馬刺鏖戰7場最終奪下冠軍,並且獲得總冠軍賽 最有價值球員,近日詹姆斯封王戰所穿的球衣登上知名拍賣 網站,預估最高結標價格會是500萬元的天價。

詹姆斯2013年總冠軍賽第七戰實穿球衣,目前已登上知名拍賣網站《蘇富比》,競標的開始時間將在2023年1月27日開始,而根據目前《蘇富比》網站預測的結標價,將會介於300萬-500萬元區間。

《蘇富比》的官方也表示這個球衣,是詹姆斯拿著來拍賣中最有價值的一件,這也將是歷史上最有價值的幾件球衣之一。

過去《蘇富比》所拍賣過最高球衣,是喬丹 (Michael Jordan)在1998年冠軍賽第一場穿著的公牛隊球衣,當時結標價最終到1010萬元,另外當時《蘇富比》的預測也是300萬美元~500萬美元,因此詹姆斯這件球衣會不會超過喬丹當時創下的1010萬元,也十分讓人關注。

