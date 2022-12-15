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想釣鯰魚卻釣上200公斤鱷魚 價值1920美元 漁民喊賺翻

聯合新聞網／即時報導
2名漁民在河中捕魚，本來是打算要設誘餌來抓鯰魚，沒想到拉上來竟然是一隻200公斤重的巨鱷，讓漁民都嚇壞了。 (取材自YouTube)
2名漁民在河中捕魚，本來是打算要設誘餌來抓鯰魚，沒想到拉上來竟然是一隻200公斤重的巨鱷，讓漁民都嚇壞了。 (取材自YouTube)

開心去釣魚居然釣上了驚人的動物。2名漁民在河中捕魚，本來是打算要設誘餌來抓鯰魚，沒想到拉上來竟然是一隻200公斤重的巨鱷，價值約1920美元左右，讓漁民都嚇壞了。

根據星洲日報報導，2名居住在馬來西亞砂拉越州的漁民13日到峇南杜多河弄巴乃水域水域設置誘餌，想要抓鯰魚回家，沒想到隔天14日來檢查有沒有捕獲鯰魚，竟發現一隻重達200公斤的巨鱷吃了誘餌被困在陷阱中，讓漁民都嚇壞了。

其實這並不是漁民第一次捕獲鱷魚，早在10月的時候，同一名漁民在附近水域設置了誘餌，吸引貪吃的200公斤巨鱷來吃誘餌，但卻因為被捕捉鯰魚的魚鉤弄傷，最後因逃不出去不幸死亡，這次釣上來的巨鱷還活著，最後2名漁民將巨鱷五花大綁運回家，以每公斤40令吉(約9.6美元)的價格賣掉，估計可以賣出約1920美元的總價。

馬來西亞砂拉越境內的峇南杜多河這一代的水域因為人煙稀少因此成為鱷魚的主要居住地，除了鱷魚之外也有不少珍稀魚種出現在這裡。峇南杜多河下游晚上經常可以見到鱷魚出現，因此民眾都會相互提醒，如果在晚上看到紅色眼睛要趕快逃開，因為那是鱷魚夜襲的徵兆。

來源：星洲日報

釣魚

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