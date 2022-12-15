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世足賽／把麥克風當冰淇淋舔 摩洛哥門將萌兒引關注

記者劉肇育／即時報導
摩洛哥門將博努受訪時，兒子伊薩格卻把記者的紫色麥克風當成冰淇淋舔了起來，超萌舉動再度引發網友的討論。（取材自推特）
摩洛哥門將博努受訪時，兒子伊薩格卻把記者的紫色麥克風當成冰淇淋舔了起來，超萌舉動再度引發網友的討論。（取材自推特）

卡達世足賽4強賽在摩洛哥以0：2不敵衛冕軍法國後落幕，身為本屆最大黑馬的摩洛哥雖然無緣爭冠，但好表現不僅讓球員的知名度大增，就連陣中門神博努（Yassine Bounou）的兒子伊薩格（Isaac）也因為超萌舉動，成為另外一個場外焦點。

今年世足賽期間多次演出撲救美技，幫助摩洛哥化解失分危機的博努，實力與顏值兼具讓他成為今年世足賽的話題人物之一，在球隊不敵法國無緣爭冠後，他也表示球隊都夢想著能挺進決賽，儘管最終並沒有實現，但全隊已經踢出一場精彩的比賽，「我們付出了巨大的努力，並且創造了不少的機會。」

對於接下來球隊將在季軍戰遭遇克羅埃西亞，有機會繼續再寫下新歷史，博努也說：「我們還剩一場比賽，必須像之前的每場比賽一樣認真應對，摩洛哥國家隊已經表明我們有與其他強隊競爭的實力。」

而爆紅的不只是博努，他的兒子伊薩格也成為今年場外的一大話題人物，在日前被拍下父子倆賽後在場上溫馨互動的畫面後，博努在日前四強賽賽前記者會時再一次帶著伊薩格現身受訪，不過伊薩格卻把記者的紫色麥克風當成冰淇淋舔了起來，超萌舉動再度引發網友的討論，甚至還標記了阿根廷當家球星梅西（Lionel Messi），直言伊薩格與這位世界足壇巨星五官相當神似。

梅西

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