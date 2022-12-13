我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

世說新聞╱微信分享這件事 在美台妹屢遭中共網警威脅

聖誕節詐騙蠢蠢欲動 謹慎做5動作…錢錢不會無故消失了

聯合新聞網／ 即時報導
網站安全專家開始呼籲消費者注意危險的聖誕節欺騙，不要亂點連結等，落入詐騙陷阱。(ingimage)
網站安全專家開始呼籲消費者注意危險的聖誕節欺騙，不要亂點連結等，落入詐騙陷阱。(ingimage)

年關將至，網站安全專家開始呼籲消費者注意危險的聖誕節欺騙，不要亂點連結等，落入詐騙陷阱。

根據英國「太陽報」報導，聖誕節開啟人們快樂花錢的欲望，但這意味著消費者也必須提高警覺，否則容易掉進消費詐騙黑洞。常見的詐騙就有：網路上不尋常的連結、瀏覽器的擴充元件、帳單詐騙、陌生網站，以及驗證碼詐騙。

通常不尋常的連結會透過email或簡訊的方式傳送到iPhone或Android系統的手機，若沒有多加留意，一不小心點開就可能會中毒。因此看到陌生連結時，千萬不要按下它，並記得檢查寄件人的電話或email是否與他們聲稱的單位相符，記得查證與驗證。

再來是瀏覽器的擴充工具，為了工作方便，很多人會下載擴充元件讓自己工作更有效率，或保護自己的電腦安全。但通常有些開發者會開發惡意軟體誘惑使用者下載，以竊取個人隱私，因此千萬不要貪小便宜或看到免費就恣意下載，賠上自己的隱私。

帳單詐騙也是常見的詐騙手法，詐騙集團假裝是用戶有購買商品的公司，聲稱付款失敗，希望用戶更新付款資訊。若遇到這類情形，應該直接與賣方或銀行聯繫，了解付款情形，以避免不必要問題發生。

接著是陌生網站，通常詐騙集團會用創造假網頁，用非常便宜價格假裝販賣商品，引導買家付款竊取銀行付款資訊。因此在買任何東西前，都記得檢查網站的網址，確定網頁是官網，若沒有看過公司名稱，建議完全避免使用。

最後的驗證碼詐騙，通常是駭客想要得到用戶的身份資訊，他們可能會假裝是公司、家人或朋友詢問你的驗證碼。因此千萬要記住不要分享自己的驗證碼。

詐騙集團 聖誕節 隱私

上一則

滿足陌生人怪癖 他賣「打嗝、貼身小物」賺進2.2萬英鎊

延伸閱讀

俄拒絕澤倫斯基撤軍提議 稱基輔必須接受「現實」

俄拒絕澤倫斯基撤軍提議 稱基輔必須接受「現實」
舊金山華埠燈光璀燦迎聖誕 150商戶參與

舊金山華埠燈光璀燦迎聖誕 150商戶參與
吹薩克斯風的男人（一一）

吹薩克斯風的男人（一一）
我愛冬天

我愛冬天

熱門新聞

日本一家陪睡店的女店員在推特上傳貼文，用簡體字感謝一名香港客人。（取材自推特）

日本陪睡女讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」

2022-12-10 00:02
烏鶇被家貓得罪，於是每天都到貓咪家窗戶「潑糞」。（取材自微博）

得罪最會記仇的鳥 牠每天飛來「噴射式滑翔潑糞」

2022-12-12 02:44
台積村外皆有遙控鐵門封控，讓居民有個安心休閒住宅範圍。（本報資料照片／記者陳開攝影）

亞利桑納台積村開什麼店最賺？ 網友大推「2門生意」穩賺不賠

2022-12-10 02:23
麗迪亞宣稱自己看得到鬼，連男友奶奶的鬼魂都會跑來跟她互動。(示意圖／ingimage)

她從小「陰陽眼」 約會見到男友奶奶的鬼魂催抱孫

2022-12-08 19:41
熊趴在藍寶堅尼車上想吃東西，意外把車門拆了下來，但駕駛似乎不以為意。（取材自@humaidalbuqash）

影／貪吃熊趴藍寶堅尼討食物 「下秒車門解體」駕駛反應眾人看傻

2022-12-09 00:19
琳恩分享自己當年被選上當模特兒的辣照，如今看起來依然風情萬種。（取材自Instagram）

61歲奶奶秀當年當Hooters女郎辣照 網友暴動狂讚

2022-12-06 22:07

超人氣

更多 >
金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客
創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽