聖誕節詐騙蠢蠢欲動 謹慎做5動作…錢錢不會無故消失了

網站安全專家開始呼籲消費者注意危險的聖誕節欺騙，不要亂點連結等，落入詐騙陷阱。(ingimage)

年關將至，網站安全專家開始呼籲消費者注意危險的聖誕節 欺騙，不要亂點連結等，落入詐騙陷阱。

根據英國「太陽報」報導，聖誕節開啟人們快樂花錢的欲望，但這意味著消費者也必須提高警覺，否則容易掉進消費詐騙黑洞。常見的詐騙就有：網路上不尋常的連結、瀏覽器的擴充元件、帳單詐騙、陌生網站，以及驗證碼詐騙。

通常不尋常的連結會透過email或簡訊的方式傳送到iPhone或Android系統的手機，若沒有多加留意，一不小心點開就可能會中毒。因此看到陌生連結時，千萬不要按下它，並記得檢查寄件人的電話或email是否與他們聲稱的單位相符，記得查證與驗證。

再來是瀏覽器的擴充工具，為了工作方便，很多人會下載擴充元件讓自己工作更有效率，或保護自己的電腦安全。但通常有些開發者會開發惡意軟體誘惑使用者下載，以竊取個人隱私 ，因此千萬不要貪小便宜或看到免費就恣意下載，賠上自己的隱私。

帳單詐騙也是常見的詐騙手法，詐騙集團 假裝是用戶有購買商品的公司，聲稱付款失敗，希望用戶更新付款資訊。若遇到這類情形，應該直接與賣方或銀行聯繫，了解付款情形，以避免不必要問題發生。

接著是陌生網站，通常詐騙集團會用創造假網頁，用非常便宜價格假裝販賣商品，引導買家付款竊取銀行付款資訊。因此在買任何東西前，都記得檢查網站的網址，確定網頁是官網，若沒有看過公司名稱，建議完全避免使用。

最後的驗證碼詐騙，通常是駭客想要得到用戶的身份資訊，他們可能會假裝是公司、家人或朋友詢問你的驗證碼。因此千萬要記住不要分享自己的驗證碼。