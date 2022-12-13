世足賽／盼梅西拿冠軍 阿根廷粉絲：電視就能免費了

Noblex今年選在馬拉度納的生日10月30日推出促銷活動，限時24小時，購買65吋、75吋電視的消費者，若阿根廷今年在世界盃奪冠，將獲得全額退費。（取材自推特）

阿根廷四強賽戰勝克羅埃西亞獲得卡達世界盃足球 賽冠軍戰門票，阿根廷民眾除了期待暌違36年的冠軍外，還有一群民眾有額外的心願等待應許，就是在10月30日購買了當地電器品牌Noblex 65吋以上電視的消費者。

Noblex今年選在馬拉度納的生日10月30日推出促銷活動，限時24小時，購買65吋、75吋電視的消費者，若阿根廷今年在世界盃奪冠，將獲得全額退費。

活動期間，65吋電視價值28萬披索，售出300台，75吋電視則是價值35萬披索，售出230台。

Noblex在上屆世界盃資格賽就推出過類似促銷，當時賭注是在活動期間購買50吋4K電視的消費者，若阿根廷未晉級會內賽，則提供全額退費，300台電視銷售一空，該公司還打趣寫著：「好消息是，我們電視賣完了，壞消息是，我們已經沒有電視賣了。」當時阿根廷踢到最後一輪、第18輪擊敗厄瓜多，才確定晉級會內賽，已讓Noblex差一點就面臨巨額損失。