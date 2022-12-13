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為何中方想得知台鳳梨酥配方？網曝關鍵：內餡不是鳳梨

聯合新聞網／即時報導
佳德以「鳳梨酥」為招牌。（截圖自佳德鳳梨酥粉絲頁）
佳德以「鳳梨酥」為招牌。（截圖自佳德鳳梨酥粉絲頁）

「佳德鳳梨酥」發表深耕台灣的聲明後，讓台灣網友狂刷Google的五星好評，也引發輿論熱議；有網友提出質疑：「為何中國會想得知台灣鳳梨酥配方？」究竟是中國鳳梨酥太難吃嗎？還是台灣鳳梨酥真的太強？好吃到中國要用小手段拿到屬於商業機密的配方比例。

有網友說，「因為中國以為鳳梨酥是用鳳梨做的沒想到是冬瓜」，但有人認為，「是中國廠商自己被害妄想，誰不知道鳳梨酥大多都不是鳳梨做的」，也有人質疑：「鳳梨酥裡沒鳳梨算偽造文書嗎？」

但有人指出，是因為中國的食安法規定，就是要請進口商填寫比例，有人還說中國這項食安法已施行多年，「只要照規矩填，要過根本不難。人家日本食品廠商幾乎全過，是台灣廠商幾十年來隨便填習慣了，以為中國那邊跟十幾、二十年前一樣，審核很鬆，這次對全世界來真的，結果台灣死一堆」。

有網友認為，中國只是要求比例的補件，並非配方，也對「知道比例就能九成像」的說法不以為然，「就跟果汁要寫含量多少」、「最好是知道比例就會知道配方」，有網友還舉例調侃：「氫氣=氫原子x2，配方給你了，請製造氫能源車燃料」。

有網友指出，中國並不只要求主要原料的比例，「只要求一條要非常詳細」，有人認為「做吃的，最重要就是比例」、「你看到飲料寫含10%果汁，就知道配方」。還有人認為，中國其實更想知道鳳梨酥的「食品添加劑」的詳實比例，「台灣食品好吃的機密，都在添加物裡吧」。

日本 Google

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