把李小龍當偶像 日12歲男孩天天練武術、擁8塊腹肌

今年12歲的今井龍城身上練出八塊肌。（取材自Instagram／@ryusei416japan）

日本一位12歲男友自小把李小龍 當偶像，不僅苦練武術把自己訓練得精壯，更希望自己有朝一日能成為武術傳奇。

根據「太陽報」報導，今年12歲的今井龍城身上不僅練出八塊肌，甚至可以用武功打敗媽媽，他每天艱難的訓練包括只用兩個手指做伏地挺身。

1歲開始就接觸李小龍電影的龍城對武術十分著迷，且不斷模仿他心目中的英雄，他表示：「我想跟李小龍一樣酷，也想跟他一樣可以快速移動」。因此龍城每天都拉筋、地板動作訓練、肌肉 訓練，還有戶外跑步。

今年12歲的今井龍城身上不僅練出八塊肌，甚至可以用武功打敗媽媽，他每天艱難的訓練包括只用兩個手指做伏地挺身。（取材自Instagram／@ryusei416japan）

從影片中可見，陪他訓練的媽媽坐在椅子上，拿著防護磚等待龍城練踢腳的動作，而龍城一個飛踢就把媽媽從椅子上踢翻，力氣極大；另一個影片則是拍龍城的訓練，還有一個連大人都不容易做到的單手兩手指的伏地挺身訓練，這讓許多人都嘖嘖稱奇。

在社群媒體 上，龍城已經被稱為「迷你李小龍」，Instagram上累積近50萬名追蹤者。龍城對媒體表示，自己因為結實肌肉在學校引起注意，每次上體育課換衣服時，同學都會稱讚他的肌肉線條。

龍城的父親龍二表示，自己跟太太因為李小龍結緣，也支持兒子繼續追尋英雄的腳步練自己深愛的武術。