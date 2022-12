愛爾蘭廉航瑞安航空公司(Ryanair),在官方推文大糗世足賽八強輸給法國的英格蘭隊,先是一則影片推文,一個足球 朝天飛去未能打中瑞安航空的飛機,影射英格蘭隊長凱恩(Harry Kane)罰球未中,另一則是P圖「南門離開」的機場 標示牌,意指英格蘭總教練索斯蓋特(Gareth Southgate)出局。

這兩則推文被英人罵翻,表示「因為這則推文,你們會失去很多客戶。」不過,瑞安航空仍是把兩則推文放著,繼續讓大家討論。

這兩則推文,有著令人會心一笑的創意,尤其是「南門」的推文,按讚人數超過9萬、轉推近1.5萬次,留言破千,可說是罵聲不斷,不過,瑞安航空老神在在,並未因會失去客戶而撤文,擺明就是不甩英格蘭球迷,才會這樣推文。

Meanwhile somewhere over the Alps #EnglandVsFrance pic.twitter.com/LIxYev87Xu