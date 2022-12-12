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辣妹穿細肩帶「波濤洶湧」 迪士尼員工送T恤：拜託換上

聯合新聞網／即時報導
女子到迪士尼樂園玩，遭迪士尼員工指稱穿著不合適的衣服，因此贈送她一件T恤，希望她能換上。（截圖自TikTok）
女子到迪士尼樂園玩，遭迪士尼員工指稱穿著不合適的衣服，因此贈送她一件T恤，希望她能換上。（截圖自TikTok）

一名女子到迪士尼樂園玩，遭迪士尼員工指稱穿著不合適的衣服，因此贈送她一件T恤，希望她能換上，該女子在TikTok抱怨這整個過程，也引起兩派網友爭論。

根據太陽報報導，喬丁（Jordyn Graime）在自己的TikTok帳號上錄下影片表示，自己到迪士尼玩了一整天後，因為細肩帶上衣的穿著被迪士尼員工指稱太暴露，希望她可以把衣服換下。

隨後迪士尼員工送她一件19.99美元的T恤，要求喬丁可以馬上換上，避免上半身過度裸露。而喬丁將整個過程錄下，包括介紹自己原本的穿著與被告知要換衣服的過程。

@jordyngraime

Disney doesn’t like backs I guess…. #epcot #disneyworld #disney #dresscode #fyp #foryoupage @jessiedipasquale

♬ Castaways - The Backyardigans

影片中可見，喬丁原本身著藍色細肩帶上衣與牛仔褲，而絲質細間帶上衣因為單薄與低胸，迪士尼員工不得不依他們園區規定，要求她換上T恤。喬丁被要求換上衣服時，情緒相當不滿還是乖乖換上，但仍在TikTok抱怨迪士尼擾民的舉動，影片中也可以看見喬丁拿著換下的低胸背心，在手上無奈地甩著。

有網友見狀抱不平表示：「我不認為她的上衣很小件或很暴露」、「這不是學校，他們不應該管你的穿著」；但也有人說「若他們沒有某種服裝要求，你會看到穿比基尼的女性或沒有穿襯衫的男人吧」。

根據迪士尼網站上寫道：「遊客請穿著舒適且符合樂園友善家庭主軸的衣服」，文字敘述表示遊客必須穿適當的衣服，包含鞋子與上衣，「迪士尼樂園是一個以休息與家庭為導向的環境，必須確保我們的樂園適合家庭且環境是體驗迪士尼樂園的重要因子，並要求入園遊客謹記家庭是迪士尼的核心精神，請運用判斷力與常識搭配服裝。」業者在網站說明，迪士尼可能會拒絕任何違反服裝要求的遊客進入。

迪士尼 樂園 TikTok

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