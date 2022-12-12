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得罪最會記仇的鳥 牠每天飛來「噴射式滑翔潑糞」

聯合新聞網／即時報導
烏鶇被家貓得罪，於是每天都到貓咪家窗戶「潑糞」。（取材自微博）
烏鶇被家貓得罪，於是每天都到貓咪家窗戶「潑糞」。（取材自微博）

有些鳥類也很會記仇？一隻野生烏鶇被家貓得罪，於是每天都到貓咪家窗戶「潑糞」，故意將糞便甩在玻璃上，讓飼主相當崩潰。

媒體報導，浙江一個大樓住戶養了一隻灰貓，疑似對著在附近築巢的烏鶇（音同東）比手畫腳，惹怒了這種非常小心眼的鳥類，讓牠起了報復之心，於是每天來造訪「丟炸彈」，飛過窗戶將鳥屎甩在窗戶玻璃上。

橘貓待在窗前凝視著窗戶上的鳥屎一臉無奈。（取材自微博）
橘貓待在窗前凝視著窗戶上的鳥屎一臉無奈。（取材自微博）

本來飼主以為僅此一次，但烏鶇絲毫不肯罷休，每天都來噴屎打卡，甚至一天來好幾次，只要看到貓咪站在窗邊，就會用「斜拉噴射式飛翔」掃過窗戶，狠狠將糞便甩在玻璃上，整片原本潔淨透明的落地窗滿是一塊塊的鳥屎，慘不忍睹。

有網友猜測附近有烏鶇的巢穴，正值繁殖季節，牠在保護幼鳥。飼主非常煩惱，不知道到底是哪裡跟烏鶇結怨了，上網發文問該怎麼辦，不少網友表示烏鶇是出了名極有報復心的鳥類，建議直接搬家，也有人說可以用反光玻璃貼，讓鳥看不到室內。

烏鶇。（中新社）
烏鶇。（中新社）

得罪烏鶇的貓咪不只這一隻，還有另一隻橘貓同樣是不知道哪裡得罪烏鶇，烏鶇也是一天照三餐來送屎彈大禮，橘貓待在窗前，凝視著窗戶上的鳥屎也是一臉無奈和問號。

烏鶇是鶇科鶇屬的鳥類，分布於歐、亞、非和北美洲，是瑞典的國鳥，屬於是雜食性鳥類。雄性的烏鶇除了黃色的眼圏和喙外，全身都是黑色。雌性和初生的烏鶇沒有黃色的眼圏，但有一身褐色的羽毛和喙。

瑞典

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