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說好世足奪冠就養牠 英格蘭出局了…還是決定收編浪貓

記者陳宛晶／即時報導
英格蘭在8強告別卡達世足賽，也把在當地遇見的一隻流浪貓「Dave」帶回家。(取材自推特)
英格蘭在8強告別卡達世足賽，也把在當地遇見的一隻流浪貓「Dave」帶回家。(取材自推特)

英格蘭在8強告別卡達世足賽，但帶回了一份暖心的紀念品，同屬英超曼城的華克（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）決定帶回英格蘭在訓練基地照料的一隻流浪貓。

英格蘭在位於卡達沃克拉（Al Wakrah）的訓練基地發現了這隻流浪貓，由史東斯命名為「Dave」，這段時間一直跟著球隊，當時華克就曾說，如果英格蘭奪冠，就要帶Dave回英國；直到8強與法國之戰前夕，史東斯被問到貓貓的狀況，也提到：「牠昨天被其他貓抓傷，可能在搶食物或搶地盤，但牠沒事，希望我們能遵守奪冠帶牠回家的承諾。」

儘管最終「三獅軍團」未能完成冠軍夢，但兩人還是決定給Dave一個家。Dave須先在卡達完成約3到4個月的隔離、健康評估等相關程序後，才能踏這段超過4000哩的旅程，與新主人團聚，留在卡達的這段時間將由當地動保單位照料，兩位選手負擔牠的相關開銷。

華克透露，「從牠來的第一天，我們就決定要養他了，牠在餐桌上很受歡迎，雖然有些人不喜歡貓，但我愛死了。」史東斯則說：「從我們抵達的第一天，牠就跳了出來，每晚都在那裡等待牠的食物。」兩人尚未決定由誰成為Dave的主人。

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