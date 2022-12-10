世足賽／為悲傷凱恩擋攝影機 英門將舉動被稱「模範」

英格蘭門將皮克福德(左)。 （新華社）

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在世界盃 八強戰踢失12碼罰球，球隊輸球後只見他蹲在地上神情沮喪，此時鏡頭正默默靠近，一旁的英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）立刻「封阻」，舉手擋住攝影 機，舉動相當暖心。

卡達世足賽八強戰，法國靠著曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）、吉魯（Olivier Giroud）破網進球，凱恩雖然在第54分鐘操刀12碼時先進一球，然而第84分鐘的第二次罰球機會，他卻踢得太高、飛越球門，無法追平戰局。

英格蘭最終就以1球之差遭到淘汰，凱恩蹲在場上黯然神傷，隊友也在旁安慰，轉播單位當然想捕捉這一幕，只不過皮克福德靠到攝影機靠近，先舉手阻攔，再以身體擋住鏡頭，希望留給凱恩一點空間。

不少網友被他的暖心舉止感動，直呼：「這絕對是模範。」也有人說：「看到轉播，對皮克福德有滿滿尊敬」、「這就是為了隊友挺身而出」。